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بعد الخسارة من أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تشيلسي يُعلن إقالة جراهام بوتر

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
تشيلسي يُعلن إقالة جراهام بوتر
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، قبل قليل، عن إقالة مدربه الإنجليزي جراهام بوتر من تدريب الفريق الكروي الأول، وذلك بعد الخسارة أمس السبت أمام نادي أستون فيلا بهدفين دون رد في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

وذكر الموقع الرسمي للبلوز عبر الإنترنت أن إدارة النادي اللندني استقرت على إقالة المدرب بوتر بعد الخسارة من أستون فيلا أمس.

تشيلسي في المركز الـ11 

وكان جراهام بوتر صاحب الـ 47 عامًا تولى تدريب البلوز في سبتمبر الماضي خلفًا للمدرب الألماني توماس توخيل، حيث لم يتمكن بوتر من تحقيق نتائج إيجابية مع البلوز.

ويتواجد البلوز في المركز الـ11 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة بعد الخسارة من أستون فيلا.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن المدرب الألماني جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ الألماني السابق مرشح لتدريب البلوز في الفترة المقبلة.

جراهام بوتر مدرب تشيلسي السابق

ملخص مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا

وكان اللاعب أولي واتكينز أحرز الهدف الأول لنادي أستون فيلا في الدقيقة الـ18 من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة، بتقدم أستون فيلا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب جون ماكجين في إحراز الهدف الثاني لنادي أستون فيلا بالدقيقة الـ57، كذلك حاول البلوز العودة وتقليص الفارق ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز أستون فيلا بثنائية دون رد.

 

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