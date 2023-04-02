السجن سنة لمن امتهن التسول أو أدار متسولين تشيلسي يُعلن إقالة جراهام بوتر الشيخ السديس يعلن نجاح خطة رئاسة الحرمين في العشر الأوائل من رمضان وظائف شاغرة بشركة غازكو في 3 مدن وظائف شاغرة في تطوير للخدمات التعليمية مدفع رمضان يعيد لزوار جدة ذاكرة إعلان دخول الشهر الفضيل مستفيدة جود الإسكان تعبر عن فرحتها: كأني نمت على غيمة تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون شرطة جدة تسترد 620 ألف ريال وتضبط 3 أشخاص إثر انتحالهم الصفة نائبة وزير السياحة: ولي العهد رفع مستهدف الزيارات السياحية إلى 100 مليون زيارة
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، قبل قليل، عن إقالة مدربه الإنجليزي جراهام بوتر من تدريب الفريق الكروي الأول، وذلك بعد الخسارة أمس السبت أمام نادي أستون فيلا بهدفين دون رد في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.
وذكر الموقع الرسمي للبلوز عبر الإنترنت أن إدارة النادي اللندني استقرت على إقالة المدرب بوتر بعد الخسارة من أستون فيلا أمس.
وكان جراهام بوتر صاحب الـ 47 عامًا تولى تدريب البلوز في سبتمبر الماضي خلفًا للمدرب الألماني توماس توخيل، حيث لم يتمكن بوتر من تحقيق نتائج إيجابية مع البلوز.
ويتواجد البلوز في المركز الـ11 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة بعد الخسارة من أستون فيلا.
وكانت تقارير صحفية ذكرت أن المدرب الألماني جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ الألماني السابق مرشح لتدريب البلوز في الفترة المقبلة.
وكان اللاعب أولي واتكينز أحرز الهدف الأول لنادي أستون فيلا في الدقيقة الـ18 من عمر الشوط الأول.
وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة، بتقدم أستون فيلا بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب جون ماكجين في إحراز الهدف الثاني لنادي أستون فيلا بالدقيقة الـ57، كذلك حاول البلوز العودة وتقليص الفارق ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز أستون فيلا بثنائية دون رد.