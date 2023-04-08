تشييع الفنان السوري معد الحسان

شيعت جموع غفيرة اليوم، الفنان السوري معد الحسان، الذي توفي هو وزوجته وطفله الصغير، في حادث سير أليم، في تصادم إحدى السيارات في تركيا بحسب ما أكد مغردون على موقع تويتر.

وفاة معد الحسان

وسائل إعلام محلية، أكدت أن الحادث وقع في وقت متأخر من ليلة أمس، بعد اصطدام سيارتين بعضهما البعض، ما أسفر عن وفاة الفنان معد الحسان، وزوجته وطفله الصغير، ومقتل اثنين آخرين أيضًا يحملان الجنسية التركية، وعدد من الإصابات الخطيرة التي نقلت على الفور إلى المستشفى للإنقاذ.

وسادت حالة من الحزن الشديد على مواقع التواصل بعد خبر وفاة الفنان معد الحسان، وَسَط التعازي والرثاء للفنان الشعبي من محبيه الذين يصفونه بأنه مطرب الرقة الأول وأحد أصحاب الشعبية الواسعة في سوريا.

من هو معد الحسان؟

يذكر أن معد الحسان فنان سوري من مواليد الرقة، ويبلغ من العمر 36 عامًا، تخرج من معهد إعداد المدرسين قسم الموسيقى، واشتهر بالغناء الشعبي السوري والعراقي ومؤخرًا انتقل إلى العيش في تركيا، وكان متزوجًا ولديه طفل وحيد، هو عبدالرحمن والذي توفي معه إثر الحادث الأليم.