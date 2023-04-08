Icon

تعليق الدراسة الحضورية غدًا بجامعة الطائف Icon تشييع الفنان السوري معد الحسان Icon مشهد رائع لفرحة المعتمرين بهطول الأمطار في مكة المكرمة Icon المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا Icon موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في تعليم الطائف Icon وزير الشؤون الإسلامية يقف على الخدمات المقدمة لزوار مسجد التنعيم Icon لقطات توثق الأمطار الغزيرة على مكة والطائف Icon خسارة ثقيلة لـ ساوثهامبتون ضد مان سيتي Icon 911 منظومة أمنية وخدمية تدار باحترافية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
مشاهير
رحل وأسرته في حادث أليم

تشييع الفنان السوري معد الحسان

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣١ مساءً
تشييع الفنان السوري معد الحسان
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شيعت جموع غفيرة اليوم، الفنان السوري معد الحسان، الذي توفي هو وزوجته وطفله الصغير، في حادث سير أليم، في تصادم إحدى السيارات في تركيا بحسب ما أكد مغردون على موقع تويتر.

وفاة معد الحسان

وسائل إعلام محلية، أكدت أن الحادث وقع في وقت متأخر من ليلة أمس، بعد اصطدام سيارتين بعضهما البعض، ما أسفر عن وفاة الفنان معد الحسان، وزوجته وطفله الصغير، ومقتل اثنين آخرين أيضًا يحملان الجنسية التركية، وعدد من الإصابات الخطيرة التي نقلت على الفور إلى المستشفى للإنقاذ.

وسادت حالة من الحزن الشديد على مواقع التواصل بعد خبر وفاة الفنان معد الحسان، وَسَط التعازي والرثاء للفنان الشعبي من محبيه الذين يصفونه بأنه مطرب الرقة الأول وأحد أصحاب الشعبية الواسعة في سوريا.

من هو معد الحسان؟

يذكر أن معد الحسان فنان سوري من مواليد الرقة، ويبلغ من العمر 36 عامًا، تخرج من معهد إعداد المدرسين قسم الموسيقى، واشتهر بالغناء الشعبي السوري والعراقي ومؤخرًا انتقل إلى العيش في تركيا، وكان متزوجًا ولديه طفل وحيد، هو عبدالرحمن والذي توفي معه إثر الحادث الأليم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيلون ماسك قد يشتري بنك وادي السيليكون المفلس
العالم

إيلون ماسك قد يشتري بنك وادي السيليكون...

العالم
ناسا تقدم بذلة جديدة لرواد الفضاء بإمكانيات عصرية
تكنولوجيا

ناسا تقدم بذلة جديدة لرواد الفضاء بإمكانيات...

تكنولوجيا
سلطنة عمان: استئناف العلاقات السعودية الإيرانية يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة
السعودية اليوم

سلطنة عمان: استئناف العلاقات السعودية الإيرانية يعزز...

السعودية اليوم
أبها يتفوق على الفتح بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

أبها يتفوق على الفتح بثنائية في الشوط...

الرياضة
تمساح ضخم يمزق سياجًا معدنيًّا ويهرب في فلوريدا
غرائب

تمساح ضخم يمزق سياجًا معدنيًّا ويهرب في...

غرائب
الشباب لم يعرف طعم الفوز على الهلال منذ 3094 يومًا
الرياضة

الشباب لم يعرف طعم الفوز على الهلال...

الرياضة
وفاة قائد ناقلة وقود بعد نشوب حريق فيها بالنماص
السعودية اليوم

وفاة قائد ناقلة وقود بعد نشوب حريق...

السعودية اليوم
السعوديون ثاني أكثر شعوب العالم شعورًا بالسعادة
تقارير

السعوديون ثاني أكثر شعوب العالم شعورًا بالسعادة

تقارير