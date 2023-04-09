تعادل سلبي بين النصر والفيحاء في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة النصر والفيحاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشهدت الدقيقة الـ20 إلغاء هدفٍ لفريق الفيحاء بداعي التسلل، كذلك أهدر البرتغالي رونالدو فرصة إحراز الهدف الأول لنادي النصر في الدقيقة الـ32.