تعادل سلبي بين النصر والفيحاء في الشوط الأول

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انتهى الشوط الأول من مباراة النصر والفيحاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
رونالدو أمام المرمى 🥅#الفيحاء_النصر | #SSC pic.twitter.com/Sx9TfSoMNt
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 9, 2023
وشهدت الدقيقة الـ20 إلغاء هدفٍ لفريق الفيحاء بداعي التسلل، كذلك أهدر البرتغالي رونالدو فرصة إحراز الهدف الأول لنادي النصر في الدقيقة الـ32.
بداعي التسلل.. إلغاء هدف الفيحاء الأول❌#الفيحاء_النصر | #SSC pic.twitter.com/NC8DRoXzE2
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 9, 2023