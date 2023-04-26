تعرف على كمية السكر المناسبة للأطفال يومياً

أوضح المعهد الاتحادي للتغذية أن السكر لا يجب أن يشكل أكثر من 10% من كمية الطاقة اليومية للأطفال، وذلك وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

أطعمة تحتوي على السكر

وأضاف المعهد الألماني أن السكر يوجد في الحلويات، والشوكولاتة، والمشروبات الغازية، والعصائر، ويختبئ أيضاً في أغذية أخرى مثل الكاتشب، وزبادي الفواكه، والبيتزا، والموسلي.

خطورة السكر على الأطفال

وحذر المعهد من خطورة السكر على الأطفال، حيث يرفع خطر إصابتهم بتسوس الأسنان والسمنة وما يترتب عليها من أمراض خطيرة مثل السكري، وأمراض القلب، والأوعية الدموية.