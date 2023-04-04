تعليق الدراسة الحضورية بمدارس رجال ألمع وظهران الجنوب وبلقرن والبشائر

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أعلنت إدارات تعليم رجال ألمع وظهران الجنوب وبلقرن والبشائر، تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غد الأربعاء الموافق 14/9/1444 هـ .
يأتي ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني، وحرصًا على سلامة الجميع.
وفي وقت سابق من اليوم، نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية ربيعية متوسطة إلى غزيرة ابتداء من مساء يوم الأربعاء المقبل على معظم مناطق المملكة وتزداد غزارتها من يوم الجمعة إلى الأحد المقبل مع رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد، على مناطق، عسير، الباحة، جازان، مكة المكرمة ونجران.