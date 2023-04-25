تعليم الباحة: بداية الحصة الأولى 7:00 صباحًا من الغد

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، العمل بتوقيت الدوام الصيفي للمدارس بدءًا من غد الأربعاء، لافتة إلى أن موعد الاصطفاف الصباحي يكون في تمام الساعة 6:45 صباحًا.

الدوام الصيفي

وقالت إدارة تعليم الباحة، إن مدير عام تعليم الباحة رحب بعودة منسوبي ومنسوبات التعليم والمدارس بعد إجازة عيد الفطر المبارك، راجيًا للجميع عودًا حميدًا وعامًا مكللًا بالنجاح.

وأشار إلى أن توقيت الدوام الصيفي يبدأ من غد الأربعاء، ويبدأ بالاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 6:45 صباحًا، وتكون بداية الحصة الأولى الساعة 7:00 صباحًا.