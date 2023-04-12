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الدراسة عبر منضة مدرستي

تعليم جدة: الدوام عن بعد اليوم بسبب الطقس

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ صباحاً
تعليم جدة: الدوام عن بعد اليوم بسبب الطقس
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم جدة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ بسبب حالة التقلبات الجوية؛ حرصًا على سلامة الجميع.

الدوام عبر مدرستي

وقال المتحدث الرسمي للإدارة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.. تقرر تحويل الدراسة اليوم الأربعاء 21/ 9/ 1444هـ لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي، بمدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

الطقس المتوقع

وتوقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار الاضطرابات الجوية على المملكة حتى نهاية شهر رمضان الجاري.

سحب ركامية كثيفة

وأوضح العقيل، في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أنه بعد الاطلاع على صور الأقمار الصناعية لاحظ أن هناك تواجدًا كثيفًا للسحب الركامية الرعدية على المرتفعات وشرقها ومنطقة مكة المكرمة، والقصيم وحائل، وبعض أجزاء منطقة الجوف والحدود الشمالية.

وأشار إلى أن هذه السحب تتوجه لتؤثر على بعض أجزاء المناطق الشمالية ومنها منطقة الرياض وخاصة العاصمة، وكلما اتجهنا نحو الساحل الشرقي.

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