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جراء إصابته بكسر بمنطقة الصدر

تفاصيل إنقاذ معتمر من نزيف داخلي بعد سقوطه بالحرم المكي

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٨ مساءً
تفاصيل إنقاذ معتمر من نزيف داخلي بعد سقوطه بالحرم المكي
المواطن - فريق التحرير

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تعرض معتمر من الجنسية النيجيرية يبلغ من العمر 50 عامًا لسقوط أثناء أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، ما استدعى تدخل الفرق الطبية لإنقاذه، وذلك مع إصابته بنزيف داخلي.

وكشف حاتم المسعودي المتحدث الرسمي لتجمع “مكة الصحي” أن الفريق الطبي في مستشفى أجياد للطوارئ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي تمكن من إنقاذ حياة المريض، والتعامل مع الحالة على الفور وتلقيها الإسعافات الأولية الطارئة بكل دقة وسرعة.

نزيف داخلي بالرئة

وأضاف المسعودي لقناة “العربية”: “اتضح بعد عمل الفحوص اللازمة من أشعة وتحاليل بوجود كسر في أحد الأضلاع للجهة اليمنى من منطقة الصدر، ما أدى إلى نزيف داخلي تجمع حول الرئة، مسببًا أزمة تنفسية للمعتمر، وبعد التأكد من استقرار الحالة تم نقل المريض إلى مستشفى النور بمكة المكرمة بشكل عاجل، وتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة”.

كما أكد أن تجمع مكة المكرمة الصحي على جاهزية تامة واستعداد جميع مرافق المستشفى المختلفة، كما أن مستشفى أجياد للطوارئ تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية وطاقمها الطبي وما يمتلكه المستشفى من كوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً عاليًا لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى جودة.

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