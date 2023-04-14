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خلال تنصيبه ملكًا على بريطانيا

تقليد الملك تشارلز في ستوديو 23

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٥ صباحاً
تقليد الملك تشارلز في ستوديو 23
المواطن - فريق التحرير

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يواصل برنامج ستوديو 23، والذي يعرض عبر قناة إم بي سي1، تقليد المشاهير، حيث قلد الفنان خالد الفراج خلال حلقة اليوم، شخصية الملك تشارلز الثالث.

تشارلز الثالث

وفي الحلقة، ظهر خالد الفراج، وهو يقلد شخصية الملك تشارلز الثالث، خلال تنصيبه ملكًا على بريطانيا، خلفًا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية.

ودخل الفراج إلى موقع كرسي العرش قبل لحظات من وضع التاج على رأسه، وظل يُنادي على مساعده “جورج” بشكل متكرر، ويلتفت يمينًا ويسارًا.

وبحسب الفيديو، ألقى الفراج كلمة، ثم وضع التاج على رأسه، بينما تقدم عددًا من الأشخاص لتهنئته بتنصيبه ملكًا على بريطانيا، فقام بضرب كل من يسلم عليه.

وفي النهاية وقف الفراج لتوجيه التحية للحاضرين، ولكنه سقط فوق نعش والدته الملكة إليزابيث الثانية، وقام مساعدوه بترديد: “لقد مات الملك، يعيش الملك الميت”.

برنامج ستوديو 23

من المعروف أن برنامج ستوديو 23 تجري فيه الأحداث والمواقف في إطار كوميدي ساخر، من بطولة حبيب الحبيب، خالد المظفر، عبدالعزيز النصار، ريم عبدالله، ماجد المطرب، خالد الفراج، وغيرهم.

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