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توقعات باستمرار الأمطار الربيعية حتى الأحد

تنبيه: أتربة مُثارة وتدنٍّ للرؤية في جدة وخليص حتى الغد

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ مساءً
تنبيه: أتربة مُثارة وتدنٍّ للرؤية في جدة وخليص حتى الغد
المواطن - واس

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نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي لإثارة الأتربة وتدن في مدى الرؤية، على محافظتي جدة، وخليص وثول والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الثالثة من مساء غد الأربعاء.

الأمطار الرعدية

وفي وقت سابق، توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية “الربيعية”، على معظم مناطق المملكة، والمصحوبة برياح نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ساعة، مثيرةً للأتربة والغبار، مع فرصة لجريان السيول، وتساقط البرد.

المناطق المتأثرة

وأشار التقرير إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة حتى الأحد القادم – بمشيئة الله تعالى – على مناطق عسير (أبها، وخميس مشيط، وبيشة، وسراة عبيد، وأحد رفيدة، والحرجة، وتثليث، والنماص، وبلقرن، والمجاردة، ومحايل، وبارق، وتنومة، والربوعة، وظهران الجنوب، والبرك), والباحة (الباحة، وبالجرشي، والمندق، والقرى، والعقيق، وقلوة، والمخواه، وبني حسن، والحجرة، وغامد الزناد), وجازان (جيزان، وفيفا، والخوبة، والعارضة، والريث، والداير، والعيدابي، وبيش، وهروب، وصبيا، وأبو عريش، والدرب، والشقيق، وصامطة، والطوال، وضمد), ومكة المكرمة (الطائف، وميسان، وأضم، والخرمة، والعرضيات، وتربة، ورنية، والمويه، وقيا), ونجران (نجران، وشروره، وحبونا ومعظم محافظات المنطقة), والرياض (الرياض العاصمة، والدرعية، ورماح، والخرج, والمزاحمية، والقويعية, والمجمعة، والزلفي، وثادق، وشقراء، والزلفي، وضرما، والغاط، وعفيف، والدوادمي، وحريملاء، والدلم، ومرات، وحوطة بني تميم، والحريق، والأفلاج، ووادي الدواسر، والسليل) ومنطقة حائل (حائل، وبقعاء، والغزالة، والشنان ومعظم محافظات المنطقة).

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