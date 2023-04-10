تنبيه من السفارة السعودية بأستراليا بسبب العواصف الرعدية

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وجهت سفارة المملكة لدى أستراليا، تنبيهًا للمواطنين المقيمين في ولاية غرب أستراليا، بالحيطة والحذر من العواصف الرعدية.
وطالبت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” من المواطنين، متابعة الإرشادات والتعليمات الصادرة من السلطات المحلية والالتزام بها.
وأشارت سفارة المملكة لدى أستراليا، إلى أنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل مع السفارة على الرقم التالي: (61432257277+ ).