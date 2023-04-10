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دعت لأخذ الحيطة والحذر

تنبيه من السفارة السعودية بأستراليا بسبب العواصف الرعدية

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٥ مساءً
تنبيه من السفارة السعودية بأستراليا بسبب العواصف الرعدية
المواطن - فريق التحرير

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وجهت سفارة المملكة لدى أستراليا، تنبيهًا للمواطنين المقيمين في ولاية غرب أستراليا، بالحيطة والحذر من العواصف الرعدية.

وطالبت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” من المواطنين، متابعة الإرشادات والتعليمات الصادرة من السلطات المحلية والالتزام بها.

وأشارت سفارة المملكة لدى أستراليا، إلى أنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل مع السفارة على الرقم التالي: (61432257277+ ).

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