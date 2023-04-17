تهيئة 785 جامعًا ومصلى لصلاة عيد الفطر في جدة

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا بإدارة المساجد بمحافظة جدة، تهيئة وتجهيز (769) مسجدًا وجامعاً و(16) مصلى لإقامة صلاة عيد الفطر لهذا العام 1444هـ، كما تمت تهيئة الأماكن المخصصة للنساء في المصليات المكشوفة وفي الجوامع.

وقامت الفرق الميدانية بمتابعة أعمال الصيانة والنظافة وتوفير السجاد ومتابعة الصوتيات في إطار الجهود التي تبذلها الشؤون الإسلامية كي يؤدي المصلين صلاتهم بكل يسر وطمأنينة وفي أجواء إيمانية.