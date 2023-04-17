تهيئة 785 جامعًا ومصلى لصلاة عيد الفطر في جدة

اعتقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بتونس تصاميم خلابة لـ فندق تشيدي الحجر بمدينة الحجر التاريخية ولي العهد يلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد مواجهة شرسة بين تمساح ضخم وأنثى فيل دفاعًا عن صغيرها طرح تذاكر مباراة الاتحاد والهلال محمد صلاح يحقق رقمًا تاريخيًّا في البريميرليج جموع المصلين يؤدون صلاة التراويح في المسجد النبوي ليلة 27 رمضان تعرّض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان للاعتداء بمقر إقامته ضبط 67 شخصًا ارتكبوا مخالفات رعي تبرعات اكتتاب جود الإسكان تتجاوز 1.270 مليار ريال
أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا بإدارة المساجد بمحافظة جدة، تهيئة وتجهيز (769) مسجدًا وجامعاً و(16) مصلى لإقامة صلاة عيد الفطر لهذا العام 1444هـ، كما تمت تهيئة الأماكن المخصصة للنساء في المصليات المكشوفة وفي الجوامع.
وقامت الفرق الميدانية بمتابعة أعمال الصيانة والنظافة وتوفير السجاد ومتابعة الصوتيات في إطار الجهود التي تبذلها الشؤون الإسلامية كي يؤدي المصلين صلاتهم بكل يسر وطمأنينة وفي أجواء إيمانية.