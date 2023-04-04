تشكيل مجلس إدارة جمعية أسر التوحد برئاسة سعود بن فرحان مدارس الرياض وخريجوها يجسدون مفهوم الأسرة والعلاقة الممتدة إيلون ماسك يغير شعار تويتر لعملة دوج كوين المشفرة عمر السومة يواصل التألق مع العربي تدشين أول مركبة كهربائية ذاتية القيادة في السعودية حركة طائشة من سائق دراجات تكلف السباق خسائر فادحة توتنهام يُهدر فوزًا ثمينًا ضد إيفرتون تعليم الأحساء يحقق في تواجد طالب داخل مدرسة خارج أوقات الدوام رامز جلال لـ نهال عنبر وابنها: سأعاملكما بطريقة فجة الجموع يؤدون صلاة تراويح 13 رمضان في المسجد الحرام
انتهت مباراة إيفرتون ضد توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
وبدأت مباراة إيفرتون ضد توتنهام التي أُقيمت على ملعب “جوديسون بارك”، بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، إلا أن الدفاع تألق، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، منح الحكم بطاقة حمراء مباشرة للاعب إيفرتون، المالي عبدالله دوكوريه عند الدقيقة 58، ليستغل السبيرز النقص العددي، ويضغط بقوة، قبل أن يحرز هاري كين هدف التقدم عند الدقيقة 68 من ركلة جزاء.
وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب السبيرز، البرازيلي لوكاس مورا عند الدقيقة 88، لينجح مايكل كين في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة الأخيرة، لتنتهي أحداث مباراة إيفرتون ضد توتنهام بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1.
ورفع السبيرز رصيده إلى 50 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتساوي مع مانشستر يونايتد ونيوكاسل، ولكنهما خاضا 27 لقاء فقط، فيما وصل رصيد فريق إيفرتون إلى 27 نقطة في المركز الـ15.