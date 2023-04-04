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ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

توتنهام يُهدر فوزًا ثمينًا ضد إيفرتون

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ صباحاً
توتنهام يُهدر فوزًا ثمينًا ضد إيفرتون
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة إيفرتون ضد توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

تعادل إيفرتون ضد توتنهام

وبدأت مباراة إيفرتون ضد توتنهام التي أُقيمت على ملعب “جوديسون بارك”، بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، إلا أن الدفاع تألق، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول.

إيفرتون ضد توتنهام
جانب من المباراة – المصدر @SpursOfficial

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، منح الحكم بطاقة حمراء مباشرة للاعب إيفرتون، المالي عبدالله دوكوريه عند الدقيقة 58، ليستغل السبيرز النقص العددي، ويضغط بقوة، قبل أن يحرز هاري كين هدف التقدم عند الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

هاري كين
هاري كين – المصدر @SpursOfficial

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب السبيرز، البرازيلي لوكاس مورا عند الدقيقة 88، لينجح مايكل كين في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة الأخيرة، لتنتهي أحداث مباراة إيفرتون ضد توتنهام بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1.

إيفرتون
لاعبو إيفرتون – المصدر @Everton

الفريقان في الدوري الإنجليزي

ورفع السبيرز رصيده إلى 50 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتساوي مع مانشستر يونايتد ونيوكاسل، ولكنهما خاضا 27 لقاء فقط، فيما وصل رصيد فريق إيفرتون إلى 27 نقطة في المركز الـ15.

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