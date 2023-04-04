توتنهام يُهدر فوزًا ثمينًا ضد إيفرتون

انتهت مباراة إيفرتون ضد توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

تعادل إيفرتون ضد توتنهام

وبدأت مباراة إيفرتون ضد توتنهام التي أُقيمت على ملعب “جوديسون بارك”، بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، إلا أن الدفاع تألق، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، منح الحكم بطاقة حمراء مباشرة للاعب إيفرتون، المالي عبدالله دوكوريه عند الدقيقة 58، ليستغل السبيرز النقص العددي، ويضغط بقوة، قبل أن يحرز هاري كين هدف التقدم عند الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب السبيرز، البرازيلي لوكاس مورا عند الدقيقة 88، لينجح مايكل كين في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة الأخيرة، لتنتهي أحداث مباراة إيفرتون ضد توتنهام بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1.

الفريقان في الدوري الإنجليزي

ورفع السبيرز رصيده إلى 50 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتساوي مع مانشستر يونايتد ونيوكاسل، ولكنهما خاضا 27 لقاء فقط، فيما وصل رصيد فريق إيفرتون إلى 27 نقطة في المركز الـ15.