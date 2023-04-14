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بعد أزمته مع ليروي ساني

توخيل: أنا أول المدافعين عن ساديو ماني

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٥ مساءً
توخيل: أنا أول المدافعين عن ساديو ماني
المواطن - فريق التحرير

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علق المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، توماس توخيل للمرة الأولى على واقعة اعتداء السنغالي ساديو ماني على زميله ليروي ساني بعد مواجهة مانشستر سيتي.

توخيل يُدافع عن ساديو ماني

وتحدث توخيل في مؤتمر صحافي عن واقعة ساديو ماني وساني، قائلًا: “لم أر الواقعة بنفسي، لأنني كنت في غرفة أخرى، لكني تحدثت على الفور مع اللاعبين والطاقم الفني، لأن ذلك متعلق بنا جميعا”.

وواصل مدرب البايرن: “الأمر أثار قلقنا وكان حادثًا صارخًا، لذا كان من المهم إيضاح كل شيء قبل بدء الحصة التدريبية التالية، وهو ما فعلناه بالأمس”.

ساديو ماني وليروي ساني مع بايرن ميونيخ
ماني وساني – المصدر theguardian

وشدد توخيل على أن القصة انتهت، مضيفًا: “أنا أول المدافعين عن ساديو ماني، لأني على دراية بمدى احترافيته العالية، ولم يسبق له أن كان مذنبًا بأي شيء”.

واختتم توخيل تصريحاته قائلًا: “لقد خالف قواعد السلوك، وهو ما أدركه واعتذر عما بدر منه، لهذا السبب أنا بجانبه وأدافع عنه، ومن المهم عودته للتدريبات على الفور”.

ساديو ماني وليروي ساني
ماني وساني – المصدر goal

تفاصيل الأزمة

ووقعت أزمة بين ساديو ماني وساني بعد نهاية مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، حيث اعتدى النجم السنغالي على زميله في وجهه، قبل أن يتدخل اللاعبون للفصل بينهما.

وأعلن نادي بايرن ميونيخ بالأمس، عن معاقبة ماني صاحب الـ31 عامًا، بعدم تواجده في قائمة الفريق لمواجهة هوفنهايم، بجانب تغريمه ماليًا، دون الكشف عن موعد عودته للمشاركة.

ساديو ماني
ماني – المصدر goal
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