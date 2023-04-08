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تزداد غزارتها من الاثنين إلى الخميس

توقعات باستمرار الأمطار الربيعية ابتداءً من الأحد

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٥ صباحاً
توقعات باستمرار الأمطار الربيعية ابتداءً من الأحد
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من استمرار هطول الأمطار الرعدية الربيعية من متوسطة إلى غزيرة، ابتداءً من يوم الأحد القادم وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، على معظم مناطق المملكة، تزداد غزارتها من يوم الاثنين إلى الخميس.

المناطق المتأثرة

ونبه مركز الأرصاد من رياح نشطة السرعة للأتربة والغبار وجريان السيول وتساقط البرد، على مناطق القصيم والرياض والشرقية وحائل، فيما تشهد مناطق عسير والباحة وجازان ومكة المكرمة ونجران والمدينة المنورة يومي الأحد والاثنين، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتعاود يومي الأربعاء والخميس.

وتوقع مركز الأرصاد أن تشهد مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة من الاثنين وحتى الأربعاء، وسط توقعات بهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية ابتداءً من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس، وعلى مناطق مكة المكرمة وتبوك والمدينة المنورة يومي الأحد والاثنين وتعاود يوم الأربعاء، مع رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

استمرار الأمطار

وتشير التوقعات الأولية إلى استمرار فرص هطول الأمطار على معظم المناطق حتى منتصف الأسبوع القادم، وسيتم التنويه عنها لاحقًا.

وأهاب المركز بمتابعة موقعه الإلكتروني وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة المزيد من المعلومات حول الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، مع اتباع تعليمات الجهات المختصة.

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