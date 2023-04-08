توقعات باستمرار التقلبات الجوية حتى الأسبوع المقبل

كشف المختص في الأرصاد الجوية عادل القازنلي، أن المملكة تعيش هذه الأيام فترة تقلبات جوية ربيعية وتستمر حالة عدم الاستقرار حتى الأسبوع المقبل.

فيديو | المختص في الأرصاد الجوية عادل القازنلي: نعيش هذه الأيام فترة تقلبات جوية ربيعية وتستمر حالة عدم الاستقرار حتى الأسبوع القادم#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/Kyn3bh2igV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 8, 2023

تقلبات جوية

وقال القازنلي في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إنه حلت بشائر الخير والبركة بهطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحبات البرد على منطقة مكة المكرمة والتي شملت كل من مدينة مكة والطائف، حيث سال على إثرها الأودية والشعاب.

وأضاف أن هذه الأيام تعيش المملكة فترة تقلبات جوية خلال الربيع وتتوالى المنخفضات والتقلبات الجوية من وقت لآخر، وتستمر حالة عدم الاستقرار حتى الأسبوع المقبل.

أمطار رعدية

وكان المركز الوطني للأرصاد، أصدر تنبيهًا من استمرار هطول الأمطار الرعدية الربيعية من متوسطة إلى غزيرة، ابتداءً من غد الأحد وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، على معظم مناطق المملكة، تزداد غزارتها من يوم الاثنين إلى الخميس.

ونبه مركز الأرصاد من رياح نشطة السرعة للأتربة والغبار وجريان السيول وتساقط البرد، على مناطق القصيم والرياض والشرقية وحائل، فيما تشهد مناطق عسير والباحة وجازان ومكة المكرمة ونجران والمدينة المنورة يومي الأحد والاثنين، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتعاود يومي الأربعاء والخميس.

وتوقع مركز الأرصاد أن تشهد مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة من الاثنين وحتى الأربعاء، وسط توقعات بهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية ابتداءً من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس، وعلى مناطق مكة المكرمة وتبوك والمدينة المنورة يومي الأحد والاثنين وتعاود يوم الأربعاء، مع رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

استمرار فرص الهطول

وتشير التوقعات الأولية إلى استمرار فرص هطول الأمطار على معظم المناطق حتى منتصف الأسبوع القادم، وسيتم التنويه عنها لاحقًا.

وأهاب المركز بمتابعة موقعه الإلكتروني وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة المزيد من المعلومات حول الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، مع اتباع تعليمات الجهات المختصة.