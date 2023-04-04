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تكاثر السحب الرعدية على 4 مناطق

توقعات بتقلبات جوية وأمطار على جنوب غرب المملكة بدءًا من الغد

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ صباحاً
توقعات بتقلبات جوية وأمطار على جنوب غرب المملكة بدءًا من الغد
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مركز طقس العرب، أن آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية التابعة له تتوقع تزايد المؤشرات على تأثر القطاع الجنوبي الغربي من المملكة بأحوال جوية غير مستقرة نهاية الأسبوع.

وذكر المركز في بيان له أنه بالنظر للأنظمة الجوية التي ستسيطر على المنطقة نهاية الأسبوع نلاحظ عبور موجة علوية عبر أجواء المملكة بالتزامن مع استجابة سطحية فعالة لمنخفض البحر الأحمر من الجنوب، وتدفق كميات من الرطوبة شبه الاستوائية من بحر العرب.

أمطار وسحب

ولفت إلى أن هذه الأنظمة الجوية كفيلة بتوليد أحوال جوية غير مستقرة في العديد من المناطق، حيث من المتوقع أن تبدأ الأمطار على القطاع الجنوبي الغربي من المملكة اعتبارًا من غد الأربعاء، وتبدأ السحب الركامية الرعدية بالتكاثر على مرتفعات جازان وعسير والباحة وجنوب وشرق مكة المكرمة.

وأشار المركز إلى أن هذه الأمطار تكون متوسطة في أغلبها ومصحوبة بحدوث الرعد أحيانًا، كما من المتوقع امتداد بعض السحب الماطرة لأجزاء من منطقة نجران.

عواصف وبرد

ومن المتوقع أن يشتد نشاط السحب الركامية على المرتفعات الجنوبية الغربية يوم الخميس المقبل، بحيث يُتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة على أجزاء مختلفة من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة بما فيها مدينة الطائف وجنوب المدينة المُنورة.

وتترافق هذه الأمطار بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَد، مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب في بعض المناطق.

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