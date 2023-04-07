توقعات بـ اشتداد الحالة الماطرة بدءًا من اليوم

تشير أحدث التنبؤات الجوية المستخرجة من نواتج ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية في مركز طقس العرب، إلى تعمق الحوض العلوي لأجواء المملكة الأيام القادمة ويتلاقى مع امتداد منخفض البحر الأحمر من الجنوب بالإضافة إلى تدفق كميات من الرطوبة ذات الخصائص الاستوائية لأجوائنا.

وتابع طقس العرب: هذا النظام الجوي سيتسبب بإذن الله في اشتداد الحالة الماطرة على مناطق عِدّة من المملكة بدءًا من الجمعة ومطلع الأسبوع القادم، مع احتمالية جريان كبير للوديان في بعض المناطق.

اشتداد الفعالية الجوية

ولفت طقس العرب خلال توقعاته إلى احتمالية تزايد تأثر المملكة اليوم الجمعة بالحالة الماطرة وذلك مع اقتراب الموجة العلوية، بحيث يتوقع هطول أمطار متوسطة يتخللها بؤر غزيرة أحيانًا على أجزاء عِدّة من مرتفعات وشرق مرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة وجنوب منطقة المدينة المنورة مع احتمالية جريان الأودية والسيول في أجزاء من هذه المناطق.

وتمتد السحب الماطرة تدريجيًا للشرق والشمال الشرقي لتطال أجزاء عِدّة من منطقة الرياض إداريًا (وبخاصة المحافظات الغربية منها) بالإضافة لأجزاء من منطقتي القصيم وحائل.

فرص الأمطار بالرياض

وتشير آخر القراءات التحليلية في مركز طقس العرب بأن فرص الأمطار على العاصمة الرياض واردة على فترات من بعد ساعات ظهيرة يوم الجمعة مع نشاط أحيانًا في سرعة الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار. وتشير ذات القراءات إلى أن أفضل هذه الفرص ستكون ساعات ما بعد منتصف الليل (ليلة الجمعة/السبت) وفجر يوم السبت، وتكون هذه الأمطار خفيفة إلى متوسطة في أغلبها بإذن الله.

طقس مكة المكرمة

ويتوقع أن يحدث اشتداد إضافي لنشاط السحب الركامية على المرتفعات الجنوبية الغربية يوم السبت، إذ يتوقع بإذن الله أن تتهيأ الفرصة ساعات ما بعد الظهر والمساء لتكاثر السحب الركامية الرعدية على أجزاء واسعة من مرتفعات وشرق مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير، وتترافق هذه السحب بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تتسبب بجريان الأودية والسيول بالإضافة لارتفاع منسوب المياه في الطرقات في بعض المناطق. ولا يستبعد أن تمتد بعض السحب الماطرة المتفرقة لأجزاء من سواحل مكة المكرمة بما فيها أحياء من محافظة جدة وبخاصة الشمالية والشرقية منها.

كما ويتوقع هطول أمطار متوسطة في مجملها ولكن يتخللها بعض البؤر الغزيرة أحيانًا يوم السبت على أجزاء من نجران وبعض المحافظات الجنوبية والغربية من المدينة المنورة بالإضافة لأجزاء عِدّة من منطقة الرياض إداريًا، وبخاصة المحافظات الجنوبية الغربية والغربية منها.

ومن المحتمل أن تتكاثر سحب محلية تترافق بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء محدودة من الشرقية والقصيم وحائل.