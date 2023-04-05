توقعات بـ انقلاب جذري في طقس جدة

كشف طقس العرب آخر مُخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية بشأن طقس جدة أن المدينة ستشهد انقلابًا جذريًّا على الطقس اعتبارًا من ساعات نهار يوم السبت، يُتوقع أن تترافق بالأمطار الرعدية وربما الرياح الهابطة وزخات البرد.

طقس جدة

وحول تفاصيل الحالة الماطرة وتأثيراتها المُباشرة على مدينة جدة فيُتوقع أن تبدأ الأحوال الجوية غير المستقرة بالتأثر على مدينة جدة اعتبارًا من ساعات عصر يوم السبت، على أن تتحسن فرص الأمطار بشكل إضافي يوم الأحد.

توقع مركز طقس العرب اشتداد الأمطار على المرتفعات الغربية غدًا الخميس وامتدادها إلى المناطق الوسطى يوم الجمعة المقبل.

هطول الأمطار

وتوقع المركز هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بعواصف رعدية، تؤدي إلى جريان الأودية المختلفة في جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وجنوب المدينة المنورة.

كما توقع تكوين وتكاثر سحب ممطرة على شمال وجنوب وغرب الرياض، والقسيم وجنوب حائل، وتكون هذه الأمطار متوسطة إلى خفيفة على هذه المناطق.

تحذير المركز الوطني

كما نبه المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، على أنه متوقع حدوث رياح نشطة وأتربة مثارة، مصاحبة للرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، على مناطق بالرياض غدًا الخميس