توقع سحب كثيفة ممطرة مع حبات البرد

نشر الباحث في الطقس والمناخ والناشط البيئي وعضو مؤسس لجمعية الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر”، أوضح خلالها توقعات حالة الطقس الساعات المقبلة، على بعض مناطق من المملكة.

سحب ممطرة

حيث أكد عبدالعزيز الحصيني، أنه متوقع بداية من وقت المغرب اليوم الأربعاء 21 رمضان 1444 هجريًا، حدوث سحب كثيفة ممطرة، وسحب رعدية مع حبات البرد.

وأشار إلى أن حبات المطر وتكوّن السحب تكون من المنطقة الشمالية الشرقية إلى جنوب حائل في طريقها إلى القصيم ثم المحافظات الشمالية، ثم إلى المحافظات الغربية لمنطقة الرياض ثم العاصمة الرياض.

وأوضح الباحث في الطقس والمناخ والناشط البيئي، في تغريدته، أنه متوقع أن تكون هناك سحب أخرى على منطقة المدينة وشرق نجران وشرق الربع الخالي وعلى الكويت مع رياح تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار المسجد النبوي

وتساقطت زخات المطر متوسطة إلى غزيرة داخل المسجد النبوي الشريف، عصر اليوم، وسط لحظات إيمانية محملة بنسائم روحانية خلال شهر رمضان، وترتفع أكف المصلين والزائرين في المسجد النبوي بالدعاء تحت زخات المطر، وبللت الأمطار رؤوس الزوار.

وسبق وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية بعدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والشرقية.