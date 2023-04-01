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فوضى قد تعم المنصة الشهيرة

تويتر تتخذ إجراء جديداً للحسابات الموثقة في بداية أبريل

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
تويتر تتخذ إجراء جديداً للحسابات الموثقة في بداية أبريل
المواطن - فريق التحرير

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يبدأ تويتر، اليوم السبت، الموافق 1 أبريل إلغاء العلامة الزرقاء للحسابات الموثقة التي سترفض دفع الاشتراكات التي فرضها سابقًا المالك الجديد لمنصة التغريد الشهيرة، إيلون ماسك.

رفض البيت الأبيض

وحذر خبراء من فوضى قد تعم تويتر اليوم، بعدما أبلغ البيت الأبيض موظفيه على ما يبدو بأنه لن يدفع مقابل حساباتهم الموثقة بعد اليوم.

ففي رسالة وجهها إلى الموظفين عبر البريد الإلكتروني، أبلغهم أنه لن يدفع مقابل استمرار علامة التوثيق والتحقق من حساباتهم على تويتر، بحسب ما أكد موقع “أكسيوس”.

خوف من الفوضى

لكن تلك التوجيهات قد لا تطبق بالضرورة على الوكالات الحكومية في الوقت الحالي. علماً بأن تويتر كان أفاد أيضًا بوقت سابق أن المنظمات الرسمية، مثل البيت الأبيض وبعض المسؤولين الحكومين، سيحتفظون بعلامة توثيق رمادية لاسيما بعض مسؤولي البيت الأبيض، مثل الرئيس ونائب الرئيس.

وأشار مصدر إداري إلى أنه من غير الواضح في الوقت الحالي من هم المسؤولون الذين سيحتفظون بعلامات رمادية.

اشتراكات شهرية

وأبدى بعض المستخدمين تخوفهم خلال الساعات الماضية، في تعليقات على تويتر من أن تعم الفوضى، إذ يمكن أن يتقدم العديد من المجهولين بطلبات توثيق، منتحلين صفات غيرهم، على الرغم من أن الشركة أكدت أكثر من مرة سابقاً أنها تتعامل بكل دقة مع تلك القضية.

يذكر أن الشركة العملاقة كانت حذرت مستخدميها سابقاً، ممن لديهم حسابات قديمة موثقة، أن عليهم الدفع من أجل الاحتفاظ بالعلامة الزرقاء، عبر خدمة اشتراك شهري جديدة تبلغ 8 دولارات، تتيح لأي شخص الحصول على علامة التحقق تلك.

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