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لتبدأ حقبة العلامات المدفوعة مقدمًا

تويتر تزيل علامات التحقق الزرقاء المجانية رسميًّا

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ مساءً
تويتر تزيل علامات التحقق الزرقاء المجانية رسميًّا
المواطن - فريق التحرير

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أنهى موقع تويتر الحقبة المجانية رسميًّا، حيث أزال علامات التحقق الزرقاء من جميع الحسابات، الخميس، لتبدأ حقبة العلامات المدفوعة مقدمًا على موقع التدوين الشهير.

8 دولارات فقط

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية، ستظهر العلامة الزرقاء من الآن فصاعدًا على الحسابات التي تدفع مبلغ 8 دولارات فقط.

وأفادت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، بأن هذه الخطوة تنهي العلامة التي تشكل إرث موقع “تويتر” الخاصة بالحسابات الموثقة.

ويمكن للملايين حول العالم مشاهدة صفحات لمؤسسات عريقة لها سنوات على المنصة بلا أي علامة تحقق، لتتساوى في ذلك مع من ينشئ حسابًا شخصيًّا اليوم، دون أن يدفع ثمن خدمة التحقق.

دون علامة التحقق

وظهرت كبريات الصحف ووسائل الإعلام حول العالم وملايين الأشخاص دون علامة التحقق الزرقاء.

وكان إيلون ماسك أعلن في وقت سابق أن الموعد النهائي لبقاء العلامة الزرقاء المجانية على الحسابات في “تويتر” هو 20 إبريل الجاري، أي بعد 3 أسابيع من الخطة الأصلية التي كانت مقررة في الأول من إبريل بالتزامن مع يوم “كذبة إبريل”.

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