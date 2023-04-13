تويتر تسمح بنصوص طويلة ومقاطع فيديو تصل لساعات

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كشف إيلون ماسك، مالك “تويتر”، اليوم الخميس، أن مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي، سيكون بمقدورهم أن يقدموا لمتابعيهم محتوى مقابل اشتراكات بما يشمل نصوصًا طويلة ومقاطع فيديو تصل مدتها لساعات.
وفي سياق متصل، أظهرت وثيقة قانونية قدمتها شركة تويتر إلى محكمة في كاليفورنيا، أن تويتر لم تعد موجودة بعد اندماجها مع شركة منشأة حديثًا تدعى “X Corp”، وهو ما يتوافق مع تغريدة لرئيس تويتر إيلون ماسك خلال إبريل الجاري بعلامة X.
وتم اكتشاف التغيير بعد إجبار شركة “تويتر” على تقديم وثائق ردًّا على دعوى رفعتها عضو الكونجرس السابقة لورا لومر، العام الماضي، ضد الرئيس التنفيذي جاك دورسي، بسبب حظرها من المنصة عام 2019، فيما أعاد إيلون ماسك حسابها بعد وقت قصير من شرائه الشركة العام الماضي، نقلًا عن “Quartz”.
بينما من غير الواضح بعد أهداف X Corp، فإنه من المحتمل أن يتعلق بخطة ماسك لإنشاء تطبيق لكل شيء عبر تحويل المنصة الاجتماعية إلى تطبيق يمكنه حجز التذاكر وإرسال الرسائل وإجراء مدفوعات عبر الهاتف المحمول.