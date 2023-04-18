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تأكيدًا لما كشفت عنه ملفات المحكمة

تويتر تغير اسمها لـ X Corp رسميًّا

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٨ مساءً
تويتر تغير اسمها لـ X Corp رسميًّا
المواطن - فريق التحرير

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أعلمت شركة تويتر، اليوم الثلاثاء، حسابات الأعمال على المنصة بأنها غيّرت اسمها من تويتر إلى (إكس كورب) X Corp، وذلك تأكيدًا لما كشفت عنه خلال الأيام الماضية ملفات المحكمة.

رؤية نهائية

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الملياردير والرئيس التنفيذي (إيلون ماسك) نحو إعادة شركة وسائل التواصل الاجتماعي نحو رؤيته النهائية للتطبيق الشامل (إكس) X.

وتابعت الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني، أُرسلت أيضًا إلى (البوابة العربية للأخبار التقنية): نكتب إليكم لإعلامكم بأنه قد أُعيد تسمية (تويتر، إنك) إلى (إكس كورب). وستظل خدمة تويتر تُعرف باسم تويتر.

وأردفت الشركة: من الآن فصاعدًا، يمكنكم الرجوع إلى (إكس كورب) بدلًا من (تويتر، إنك) لجميع سجلات التعاقد والفوترة وغيرها من السجلات التي قد تكون لديكم.

شروط الخدمة

ولفتت الشركة إلى أنها أجرت أيضًا بعض التحديثات على شروط الخدمة، وسياسة الخصوصية، واتفاقية معالجة البيانات، وغيرها من الشروط والسياسات حسب الاقتضاء لتعكس أن (تويتر، إنك) أصبحت الآن (إكس كورب).

ويشبه تغيير العلامة التجارية للشركة مع الاحتفاظ باسم خدمتها الرئيسية ما فعلته شركة جوجل عام 2015 الذي غيرت اسمها إلى ألفابت، وما فعلته فيسبوك عام 2021 التي غيرته إلى ميتا.

شروط الاستحواذ

ووافق ماسك أولًا على شراء الشركة في شهر إبريل 2022 قبل محاولة التراجع عن الصفقة؛ مما أدى إلى ملحمة قانونية فوضوية أدت في النهاية إلى موافقة ماسك على متابعة شروط الاستحواذ الأصلية البالغة 44 مليار دولار في شهر أكتوبر الماضي.

ومن بين طموحات ماسك العديدة لتويتر تحويله إلى التطبيق الفائق أو الشامل (إكس) على نحو يشبه منصة (وي شات) WeChat الصينية، التي تقد خدمات تشمل مدفوعات الهاتف المحمول، ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها العديد من الخدمات تحت مظلة واحدة.

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