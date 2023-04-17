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مصدر الثراء ليس من الميراث فقط

ثروة الملك تشارلز عند التتويج تجعله أغنى من إليزابيث

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠١ مساءً
ثروة الملك تشارلز عند التتويج تجعله أغنى من إليزابيث
المواطن - فريق التحرير

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كشفت صحيفة صنداي تايمز البريطانية أن ثروة ملك بريطانيا تشارلز الثالث عند التتويج ستفوق الـ700 مليون دولار، مما يجعله أكثر ثراء من والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وحسب الصحيفة فإن ثروة الملكة الراحلة كانت تبلغ 370 مليون جنيه إسترليني (458,759,300 مليون دولار أمريكي)، أما ابنها الذي سيتوج ملكا في 6 مايو المقبل، فتبلغ ثروته 600 مليون جنيه إسترليني (744,051,000 مليون دولار أمريكي).

ثروة الملك تشارلز عند التتويج تجعله أغنى من إليزابيث

مصدر الثروة

وقالت إن ثروة الملك لم تأت فقط من الميراث، الذي حصل عليه من والدته الملكة الراحلة، بل بفضل الإدارة الناجحة لأعمال دوقية كورنوال التي كان يديرها.

ووصف أحد مساعدي تشارلز السابقين كيف أعاد الملك بناء ثروته بعناية بعد تسوية طلاقه بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني من ديانا، أميرة ويلز في منتصف التسعينيات.

وقال عن الفترة التي أعقبت انفصاله عن ديانا: لقد أصبح حكيمًا في سحب بعض الأموال من دوقية كورنوال.

الملك تشارلز

مشاركة 30 دولة في حفل التتويج

وكشف القصر البريطاني عن تفاصيل مذهلة لمراسم تتويج الملك تشارلز الثالث المقرر في السادس من مايو المقبل والذي سيشهد استمرار تقاليد تعود إلى ألف عام.

ويشارك في المراسم المميزة للملك الجديد خمسة آلاف من أفراد القوات المسلحة البريطانية وينضم إليهم جنود من أكثر من 30 دولة من دول الكومنولث لتشكيل واحد من أكبر الاحتفالات العسكرية منذ عقود، وستدوي أصوات التحية بالبنادق في جميع أنحاء البلاد للاحتفال بالملك.

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