اليوم نقرأ سيرة الإنجاز ونعيش شيئاً من حصاد رؤية 2030 المبهرة جامعة حائل تعلن عن وظائف شاغرة فيصل بن فرحان لنظيره الإيراني: الرحلة بين الرياض وطهران ساعتان ديناميكيات الشرق الأوسط تتغير بقيادة السعودية أول دعوى تشهير بالعالم تلاحق تشات جي بي تي استئناف العلاقات السعودية الإيرانية نقلة مهمة كبرى في تاريخ المنطقة مأدبة غداء صينية على شرف وزيري خارجية السعودية وإيران 200 وظيفة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً
أعلنت جامعة حائل عبر موقع تويتر عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) بمسمى (مدرس لغة) بنظام العقود على الوظائف الرسمية، في المركز الرئيس وفروع الجامعة، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
من ضمن الشروط:
أوضحت الجامعة التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/09/15هـ الموافق 2023/04/06م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/09/22هـ الموافق 2023/04/13م (اضغط هنا).