جامعة حائل تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت جامعة حائل عبر موقع تويتر عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) بمسمى (مدرس لغة) بنظام العقود على الوظائف الرسمية، في المركز الرئيس وفروع الجامعة، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

من ضمن الشروط:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس والماجستير انتظام من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها (ويشترط أن يكون خريج درجة الماجستير من إحدى دول الابتعاث التي لغتها الأم هي اللغة الإنجليزية) ومعادلة من وزارة التعليم.

ألا يقل تقديره عن جيد جدا ً في مرحلة البكالوريوس / الماجستير (إذا كان حاصلاً عليها من جامعة تمنحها بتقدير).

يجب أن يكون تخصص البكالوريوس في أحد تخصصات اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم:



أوضحت الجامعة التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/09/15هـ الموافق 2023/04/06م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/09/22هـ الموافق 2023/04/13م (اضغط هنا).