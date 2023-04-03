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بعد الحديث عن اقتراب انضمام بنزيما ودي ماريا وميسي لدوري روشن

جستنيه يكشف مفاجأة مدوية بشأن اقتراب نجوم عالميين من الدوري السعودي

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٣ صباحاً
جستنيه يكشف مفاجأة مدوية بشأن اقتراب نجوم عالميين من الدوري السعودي
المواطن - فريق التحرير

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كشف الناقد الرياضي عدنان جستنيه مفاجأة بشأن الأخبار المتداولة حول اقتراب مجموعة من النجوم العالميين لـ الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.

وكانت تقارير كشفت أن الاتحاد يفاوض كل من الفرنسي كريم بنزيما والبلجيكي إدين هازارد إضافة لارتباط أسم الإسباني سيرخيو راموس بالانتقال لنادي النصر والأرجنتيني أنخل دي ماريا لنادي الاتحاد والأرجنتيني ليونيل ميسي لنادي الهلال.

وغرد جستنيه قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “كل ما يُذكر وينشر حول أسماء نجوم عالميين سوف يلعبون للنادي الفلاني وقد تم المفاوضات معهم معلومات لا أساس لها من الصحة، هذا الملف سحبت منه ورقة واحدة أما بقية الأوراق ما زالت تحت الدراسة حتى الآن”.

وأضاف جستنيه: “كل ما نشر هرج ومرج وعملية شو في شو حتى موضوع حمد الله في الكاس لم يبت فيه إلى الآن”.

ميسي ودي ماريا وراموس وهازارد - الدوري السعودي

نجوم عالميين في الدوري السعودي

وفي وقت سابق، قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج: إن الصفقات العالمية التي تُبرمها الأندية السعودية أكبر من قدراتها المالية، مضيفًا أنه يجب على كل إدارات تلك الأندية استغلال الدعم الحكومي وإدارته بشكل أمثل.

وتحدث وليد الفراج في برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “بعض الأندية عليها قضايا بـ 500 ألف يورو ومليون يورو و5 ملايين يورو والجميع يتوقع أنها قادرة على ضم صفقات من العيار الثقيل، هذه الصفقات وأموالها تفوق قدرات الأندية، وعلى الجميع شكر الدعم الحكومي الذي ساهم في إبرام تلك الصفقات، برنامج ضم نجوم عالميين لـ الدوري السعودي سيتم النهاية من دراسته في مايو المقبل مع منح الفرصة للأندية في يونيو المقبل لبدء المفاوضات”.

وأضاف الفراج: “يجب شكر الدعم الحكومي لأنه أنقذ الأندية السعودية من بعض الأشخاص الذين يعطون المال للنادي كمحب ثم يخرج بتصريحات فيها إذلال للأندية بسبب تبرعاته، الأندية اليوم أصبحت لا تحتاج إلى أحد”.

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