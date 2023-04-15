جماهير الأهلي المصري تهاجم نجم الزمالك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبعض من جماهير الأهلي المصري وهي تهاجم وتنتقد اللاعب المصري محمود عبدالرازق ” شيكابالا” لاعب نادي الزمالك المصري، وذلك في مباراة الأهلي ضد فاركو أمس في الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تصرف جماهير الأهلي المصري

وهاجمت جماهير الأهلي المصري، لاعب الزمالك في مشهد أثار استياء وغضب جماهير نادي الزمالك، حيث طالبت بتدخل لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم ومعاقبة المسؤولين عن هذا التصرف.

ويأتي هذا الأمر، قبل مباراة الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها يوم 5 مايو المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الأهلي ضد فاركو

وفي مباراة فاركو، دخل الأهلي المباراة ضاغطًا بكل قوة، لينجح في إحراز الهدف الأول عبر مدافعه محمود متولي من ضربة رأسية في الدقيقة الـ19.

وواصل المارد الأحمر ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب محمد شريف في الدقيقة الـ45 بعد تمريرة متقنة من اللاعب حسين الشحات.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم النادي الأهلي بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، دخل فاركو بكل قوة محاولًا تقليص الفارق ولكن دون جدوى، في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

وواصل الأهلي ضد فاركو، ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الثالث من ركلة جزاء عبر اللاعب التونسي علي معلول في الدقيقة الـ95.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الأهلي 50 نقطة في صدارة الدوري المصري، بينما تجمد رصيد فاركو عند 32 نقطة في المركز الثامن.