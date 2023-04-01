جماهير الاتحاد تُجيب على سؤال مرتبط بـ النصر: يُذكرنا بـ حمدالله !

تفاعلت جماهير نادي الاتحاد عبر موقع “تويتر” مع سؤال طُرح عن نادي النصر، حيث أصرت معظم جماهير نادي الاتحاد على أن الإجابة المثالية لهذا السؤال يتعلق باللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وكان أحد المواقع طرح سؤالًا مرفقًا بشعار نادي النصر حيث يقول السؤال: “بماذا يُذكرك شعار النصر؟”.

رد جماهير الاتحاد

جماهير العميد شاركت في السؤال واتفق الكثير منهم على أن شعار النصر مرتبط بـ حمدالله كون اللاعب المغربي كان لاعبًا سابقًا في صفوف النصر قبل الانضمام لنادي الاتحاد في يناير 2022.

وكان اللاعب المغربي فسخ عقده مع النصر في نوفمبر من عام 2021 لأسباب وصفها نادي النصر بأنها مشروعة.

حكم الفيفا لـ حمدالله

وتقدم الهداف المغربي وقتها بشكوى إلى الفيفا كون النصر لم يمنحه مستحقاته، عند فسخ العقد وحكم الفيفا لمصلحة اللاعب في أكتوبر الماضي.

وسجل النجم المغربي حتى الآن 15 هدفًا مع نادي الاتحاد في دوري روشن بالموسم الحالي، ليكون متصدر قائمة هدافي الدوري حتى الآن ومتفوقًا على البرازيلي تاليسكا لاعب النصر.