جماهير الشباب تنتقد أداء خالد الغامدي

تعرض اللاعب خالد الغامدي، ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، لانتقادات قوية من جماهير الليث؛ وذلك بسبب أدائه الفني في الشوط الأول من مباراة الاتحاد في الجولة الـ24 لبطولة دوري روشن السعودي.

تراجع أداء خالد الغامدي

وطالبت جماهير الشباب، المدرب الإسباني فيسنتي مورينو بإخراج الغامدي من التشكيلة الأساسية والدفع بلاعب آخر بديلًا له، وذلك كون الغامدي لم ينجح في صناعة أي فرصة هجومية لمهاجمي الشباب في الشوط الأول.

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق الاتحاد بهدف دون رد، حيث بدأ العميد المباراة ضاغطًا بكل قوة هجوميًّا حيث كاد يسجل الهدف الأول عبر البرازيلي رومارينيو ثم أهدر المغربي عبدالرزاق حمدالله فرصة هدف محقق بعد مراوغة جيدة لحارس الشباب.

وفي الدقيقة الـ15، تحصل اللاعب رومارينيو على ركلة جزاء نفذها حمدالله بنجاح، معلنًا تقدم العميد بهدف دون رد في الدقيقة الـ17.