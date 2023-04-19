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بعد أدائه في مباراة الهلال أمس

جماهير النصر تنتقد أيمن يحيى

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
جماهير النصر تنتقد أيمن يحيى
المواطن - فريق التحرير

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وجهت فئات عريضة من جماهير نادي النصر، انتقادات قوية للاعب أيمن يحيى لاعب الفريق الكروي الأول في أصفر الرياض، وذلك بعد مستواه المتذبذب الذي ظهر به في مباراة الهلال أمس في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وطالبت فئات كبيرة من جماهير النصر، إدارة مسلي آل معمر بالاستغناء عن اللاعب في نهاية الموسم الحالي أو إعارته كونه لا يفيد الفريق الكروي الأول في الموسم الحالي.

تصرف أيمن يحيى

وكان اللاعب أهدر فرصة هدف محقق للنصر أمس، بعدما انفرد بمرمى الحارس عبدالله المعيوف في الشوط الأول.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ22 عامًا كان لعب مع النادي الأهلي في الموسم الماضي على سبيل الإعارة من النصر ثم عاد للفريق مع بداية الموسم الحالي.

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