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حصاد اليوم
بعد الخسارة أمام الهلال بثنائية

جماهير النصر تُطالب برحيل مسلي آل معمر

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٤ مساءً
جماهير النصر تُطالب برحيل مسلي آل معمر
المواطن - فريق التحرير

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أبدت الجماهير النصراوية غضبها من الإدارة برئاسة مسلي آل معمر، وطالبت برحيلها بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم ضد الهلال.

الخسارة ضد الهلال

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد خسر بهدفين دون رد ضد نظيره الهلال بالأمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

الهلال والنصر
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC

المطالبة برحيل مسلي آل معمر

وتفاعلت الجماهير مع خسارة الديربي، وحملت الإدارة مسؤولية تراجع نتائج الفريق الأول خلال الفترة الأخيرة، ليصبح هاشتاق ارحل يا مسلي آل معمر، ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب سعود الروقي: “في حديث سابق لمسلي آل معمر.. يقول المدرب يتحمل 30٪!، والنهاية 5 مدربين في فترة إدارته.. ويكملها ويقيل مدربه قبل أهم لقاء له!.. بطولة جماهير النصر رحيلك والله”.

نادي النصر - مسلي آل معمر
آل معمر – المصدر @AlNassrFC

وقالت نوف المطيري: “كنا نملك مدربًا صاحب أقوى خط هجوم وثاني أقوى خط دفاع في دورينا، رودي غارسيا أكبر من وجوده وسط منظومه تفتقد للمهنية والاحتراف.. مسلي دمر النصر بقراراته الفاشلة ليشهد التاريخ أن مسلي آل معمر هو أفشل رئيس مر على نادي النصر”.

وعلق أحمد الدوسي قائلًا: “مسلي آل معمر.. أسوأ رئيس نادٍ بالتاريخ، وجد دعمًا مهولاً ماديًا وإعلاميًا وجماهيريًا، ومع الأسف خيب آمال الجماهير بقرارات إدارية خاطئة مضحكة مبكية.. رئيس ضيّع سنتين على النصر!”.

وتابع أحمد المنصوري: “يوم تشوف الأمير تركي بن سلمان يؤكد فشل إدارتك، ثم تشوف بعض الأعضاء الذهبيين يتفقون على أنك سبب ضياع الفريق، وتشوف الجمهور فاقد ثقته فيك، منطقيًا بتقدم أوراق استقالتك وبتطلع اعتذر من الجمهور على الكوارث الي سويتها”.

مسلي آل معمر - النصر
آل معمر – المصدر @AlNassrFC
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