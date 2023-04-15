جوارديولا يكشف مشكلة بشأن هالاند

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، المشكلة التي يعاني منها المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند رغم تألقه في الفترة الأخيرة على المستوى التهديفي مع السيتي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ليستر سيتي مساء اليوم في الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي.

مشكلة هالاند

وقال جوارديولا عن مشكلة هالاند: ” هو يعاني من مشاكل عضلية، تستدعي اهتمام أطباء النادي به ليكون في أفضل جاهزية، والأمر لا يتعلق وحده بالأطباء، بل يجب على اللاعب أن يتناول الطعام المفيد وأن يحصل على ساعات جيدة من الراحة مع التدريب الجيد”.

وأضاف جوارديولا: “يجب الاعتناء بعضلات اللاعب النرويجي ليكون في أفضل حال، فهو ضخم للغاية وهو يقضي عدد ساعات أطول في مركز التدريب أكثر من الملعب، وهناك أيام قد لا يستطيع اللاعب فيها التدرب لمدة تصل إلى 15 دقيقة.

ويتصدر اللاعب النرويجي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حاليًا برصيد 30 هدفاً متفوقًا على الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير بفارق 7 أهداف.