Icon

البيت الأبيض: شركاؤنا بالسعودية ساعدونا بإجلاء عدد كبير من الرعايا من السودان Icon ثنائية حمدالله تُهدي الاتحاد فوزًا صعبًا أمام الشباب Icon كاميرات الصحفيين تحرج بايدن في مؤتمره مع رئيس كوريا الجنوبية Icon ألوان قوس قزح تزين سماء الباحة Icon القيم الضغطية وراء هبوب الرياح المغبرة Icon استئصال كيس وزنه 100 كجم من مريضة بولندية Icon جوانكا يُحرز هدف التعادل لـ الشباب من ركلة جزاء Icon وفاة بندر بن متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود Icon مزاد علني لبيع بضائع منوعة وسيارات في جمرك الدرة Icon جماهير الشباب تنتقد أداء خالد الغامدي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في شباك الاتحاد

جوانكا يُحرز هدف التعادل لـ الشباب من ركلة جزاء

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٧ مساءً
جوانكا يُحرز هدف التعادل لـ الشباب من ركلة جزاء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تمكن اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا من إحراز الهدف الأول لفريق الشباب من ركلة جزاء، بعد لمسة يد على اللاعب أحمد شراحيلي مدافع نادي الاتحاد.

واحتسب الحكم الصربي سردجان يوفانوفيتش ركلة جزاء لليث في الدقيقة الـ66 بعد لمسة يد على اللاعب أحمد شراحيلي، لينفذها جوانكا بنجاح مسجلًا هدف التعادل لليث في الدقيقة الـ68 من عمر المباراة.

الاتحاد ضد الشباب - كريستيان جوانكا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى والاعتداء على المصلين
السعودية اليوم

السعودية تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى والاعتداء...

السعودية اليوم
أحداث كوميدية بنكهة جنوبية في الموسم الثاني من “سكة سفر” على MBC1 وشاهد
السعودية اليوم

أحداث كوميدية بنكهة جنوبية في الموسم الثاني...

السعودية اليوم
أصغر قمر صناعي بحجم علبة الكبريت
غرائب

أصغر قمر صناعي بحجم علبة الكبريت

غرائب
حرب أوكرانيا قد تتكرر في مولدوفا وجورجيا وبيلاروسيا
تقارير

حرب أوكرانيا قد تتكرر في مولدوفا وجورجيا...

تقارير
وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي
وظائف

وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

وظائف
فوز ثمين لـ الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف
الرياضة

فوز ثمين لـ الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا...

الرياضة
رينزو لوبيز يتألق أمام الكبار
الرياضة

رينزو لوبيز يتألق أمام الكبار

الرياضة
مشهد مهيب لامتلاء صحن الطواف بالمعتمرين ليلة 24 رمضان
السعودية اليوم

مشهد مهيب لامتلاء صحن الطواف بالمعتمرين ليلة...

السعودية اليوم