جوانكا يُحرز هدف التعادل لـ الشباب من ركلة جزاء

تمكن اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا من إحراز الهدف الأول لفريق الشباب من ركلة جزاء، بعد لمسة يد على اللاعب أحمد شراحيلي مدافع نادي الاتحاد.

هدددددف!⚽️

د68' هدف التعادل لـ الشباب عن طريق جوانكا الاتحاد 1 × 1 الشباب #الاتحاد_الشباب⁩⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/ued6JlLIBT — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 27, 2023

واحتسب الحكم الصربي سردجان يوفانوفيتش ركلة جزاء لليث في الدقيقة الـ66 بعد لمسة يد على اللاعب أحمد شراحيلي، لينفذها جوانكا بنجاح مسجلًا هدف التعادل لليث في الدقيقة الـ68 من عمر المباراة.