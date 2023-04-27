البيت الأبيض: شركاؤنا بالسعودية ساعدونا بإجلاء عدد كبير من الرعايا من السودان ثنائية حمدالله تُهدي الاتحاد فوزًا صعبًا أمام الشباب كاميرات الصحفيين تحرج بايدن في مؤتمره مع رئيس كوريا الجنوبية ألوان قوس قزح تزين سماء الباحة القيم الضغطية وراء هبوب الرياح المغبرة استئصال كيس وزنه 100 كجم من مريضة بولندية جوانكا يُحرز هدف التعادل لـ الشباب من ركلة جزاء وفاة بندر بن متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود مزاد علني لبيع بضائع منوعة وسيارات في جمرك الدرة جماهير الشباب تنتقد أداء خالد الغامدي
تمكن اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا من إحراز الهدف الأول لفريق الشباب من ركلة جزاء، بعد لمسة يد على اللاعب أحمد شراحيلي مدافع نادي الاتحاد.
هدددددف!⚽️
د68' هدف التعادل لـ الشباب عن طريق جوانكا
الاتحاد 1 × 1 الشباب
#الاتحاد_الشباب | #SSC pic.twitter.com/ued6JlLIBT
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 27, 2023
واحتسب الحكم الصربي سردجان يوفانوفيتش ركلة جزاء لليث في الدقيقة الـ66 بعد لمسة يد على اللاعب أحمد شراحيلي، لينفذها جوانكا بنجاح مسجلًا هدف التعادل لليث في الدقيقة الـ68 من عمر المباراة.