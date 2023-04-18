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في ظل جهود مكثفة لإدارة الحشود

جولة ميدانية للفريق البسامي لمتابعة الخطط الأمنية بالمسجد الحرام

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٦ مساءً
جولة ميدانية للفريق البسامي لمتابعة الخطط الأمنية بالمسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

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وثقت لقطات مصورة، الجولة الميدانية التي أجراها مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، وذلك لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية بالمسجد الحرام.

متابعة أمنية

وظهر الفريق البسامي في الفيديو الذي نشره الأمن العام على حسابه بموقع “تويتر”، وهو يتجول في ساحات الحرم المكي وصحن المطاف، ومركز المراقبة الإلكترونية في مقر القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة بالمسجد الحرام، لمتابعة الخطط الأمنية في العشر الأواخر من رمضان.

كما استمع إلى شرح عن كيفية إدارة الحشود، التي وصلت إلى ملايين، في ظل جهود أمنية مكثفة من الجهات المعنية بالتعاون مع رئاسة شؤون الحرمين.

نجاح خطة ليلة 27

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت في وقت سابق، نجاح خطتها المُعدة لتفويج قاصدي المسجد الحرام ليلة (27) من شهر رمضان لعام 1444هـ، بمتابعة ميدانية من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وقد كثفت الرئاسة الفرق الميدانية بهدف تنظيم دخول قاصدي المسجد الحرام بالتنسيق مع الجهات المشاركة لتكامل المنظومة، وذلك عبر توجيه المصلين إلى الأدوار العلوية والمعتمرين إلى صحن الطواف حسب ما هو معد بخطة الرئاسة المعتمدة، مع مراعاة تفريغ الممرات ‏المؤدية إلى صحن الطواف، أو السعي، ‏وعدم الجلوس خلف المقام وتوجيه المعتمرين إلى المصلى المخصص لسنة الطواف.

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