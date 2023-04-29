حافلة الهلال في طريقها إلى ملعب المباراة

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رصدت كاميرات قناة SSC تحرك حافلة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال من مقر إقامة الفريق إلى ملعب الملك فهد الدولي استعدادًا لمواجهة نادي أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.
خاص SSC
حافلة نادي #الهلال في طريقها لملعب المباراة 🔵⚪#الهلال_أوراوا | #SSC pic.twitter.com/IATdzBBLvF
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 29, 2023
والتقطت عدسات الكاميرا جانبًا من تحرك حافلة أزرق الرياض وسط استقرار مروري في شوارع الرياض للوصول إلى درة الملاعب استعدادًا لمواجهة أوراوا.
وسوف تُنقل المباراة عبر قنوات SSC1 HD , ALKASS 9 HD , BEIN SPORTS AFC HD, DUBAI SPORTS ASIA 1 HD.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، بينما تُقام مباراة العودة في اليابان ظهر السبت المقبل بتوقيت المملكة، مساءً بتوقيت طوكيو.
يذكر أن أزرق الرياض كان تقابل مع أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2019، وفاز الهلال في الرياض بهدف دون رد سجله اللاعب أندري كاريلو، وعاد الهلال وكرر فوزه في اليابان بهدفين دون رد ليتوج باللقب الثالث وقتها.
جدير بالذكر أن أزرق الرياض كان تأهل لنهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز على نادي الدحيل القطري بسباعية دون رد في دور نصف النهائي في فبراير الماضي.