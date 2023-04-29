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استعدادًا لمواجهة أوراوا

حافلة الهلال في طريقها إلى ملعب المباراة

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٩ مساءً
حافلة الهلال في طريقها إلى ملعب المباراة
المواطن - فريق التحرير

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رصدت كاميرات قناة SSC تحرك حافلة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال من مقر إقامة الفريق إلى ملعب الملك فهد الدولي استعدادًا لمواجهة نادي أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

والتقطت عدسات الكاميرا جانبًا من تحرك حافلة أزرق الرياض وسط استقرار مروري في شوارع الرياض للوصول إلى درة الملاعب استعدادًا لمواجهة أوراوا.

القنوات الناقلة

وسوف تُنقل المباراة عبر قنوات SSC1 HD , ALKASS 9 HD , BEIN SPORTS AFC HD, DUBAI SPORTS ASIA 1 HD.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، بينما تُقام مباراة العودة في اليابان ظهر السبت المقبل بتوقيت المملكة، مساءً بتوقيت طوكيو.

تكرار لنهائي 2019

يذكر أن أزرق الرياض كان تقابل مع أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2019، وفاز الهلال في الرياض بهدف دون رد سجله اللاعب أندري كاريلو، وعاد الهلال وكرر فوزه في اليابان بهدفين دون رد ليتوج باللقب الثالث وقتها.

جدير بالذكر أن أزرق الرياض كان تأهل لنهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز على نادي الدحيل القطري بسباعية دون رد في دور نصف النهائي في فبراير الماضي.

 

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