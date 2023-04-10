حالة ماطرة جديدة تؤثر على السعودية تستمر لعدة أيام

أشارت آخر القراءات الجوية الناتجة عن ما يُسمى بالمُحاكاة الحاسوبية في طقس العرب إلى توقعات بتأثر المملكة بدءًا من اليوم الاثنين بحالة ماطرة جديدة، وتستمر لِعدّة أيام وتجلب أمطارًا رعدية لمناطق واسعة من المملكة.

عواصف رمية

وتُشير ذات القراءات إلى أن الحالة الماطرة يُتوقع أن تترافق بسُحب ركامية سميكة مما يعني وجود فرصة عالية لحدوث الرياح الهابطة الشديدة، والتي تؤدي إلى حدوث عواصف رملية مؤقتة، بالإضافة إلى حدوث البروق والصواعق، كما تتسبب هذه السُّحب بهطول أمطار تكون ذات مُستوى غزارة مُرتفع في بعض المناطق مما يؤدي إلى جريان الأودية والشِّعاب بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه.

نهار الاثنين

تدخل المملكة تدريجيًّا أثناء نهار الاثنين تحت تأثير حالة ماطرة جديدة؛ نتيجة اقتراب مُنخفض جوي في طبقات الجو العليا يتمركز جنوب شرق أوروبا وتمتد منه موجة قصيرة لأجواء المملكة، وذلك بالتزامن مع تدفق كميات من الرطوبة في مُختلف طبقات الجو من بحر العرب، بحيث تتهيأ الفرصة تدريجيًّا نهار الاثنين لهطول أمطار رعدية على أجزاء مُختلفة من القطاع الغربي للمملكة، بحيث تشمل:

أجزاء مُختلفة وواسعة من منطقة المدينة المُنورة، وتكون هذه الأمطار غزيرة أحيانًا مع احتمالية جريان الأودية والشِعاب في عِدّة مناطق منها.

مُرتفعات تبوك.

الأجزاء الشرقية والشمالية من منطقة مكة المكرمة.

بعض مُرتفعات الباحة وعسير وشرق جازان.

تمتد للشرق تدريجيًّا

ولفت طقس العرب إلى أن السُّحب الركامية الماطرة تمتد للشرق تدريجيًّا، وتشمل أجزاء عِدّة من غرب وشمال غرب منطقة الرياض إداريًّا، وأجزاء من القصيم وحائل وبخاصة الأجزاء الغربية من المنطقتين، بالإضافة لأجزاء من الجوف وغرب الحدود الشمالية، بالإضافة لبعض المناطق الجنوبية من المملكة، وتكون الأمطار مُتوسطة في أغلبها في هذه المناطق، ولكن لا يمنع ذلك من أن يتخللها ببعض البؤر الغزيرة والتي تترافق بحدوث الرعد في حينها.

طقس الرياض

ويُحتمل أن تمتد بعض السُّحب الماطرة للشرق تدريجيًّا خلال ساعات الليل المُتأخرة من ليلة الاثنين/ الثلاثاء وساعات الصباح الباكر من يوم الثلاثاء لتطال أحياء من العاصمة الرياض، إلا أن ذلك يحتاج المزيد من المُتابعة عبر آخر مُخرجات التنبؤات الحاسوبية وصور الأقمار الاصطناعية.

وتركز تأثير الحالة الماطرة يوم الثلاثاء على المناطق الشمالية الغربية من المملكة وتطال أجزاء من شمال الوسطى وتترافق بهطول زخات من الأمطار، تكون غزيرة أحيانًا وتُصحب بنشاط في الرياح الهابطة.

ويُتوقع- بمشيئة الله- أن تتكاثر كميات من السُّحب الركامية أثناء نهار يوم الثلاثاء بدءًا من منطقتي تبوك والجوف ومُحافظة طريف وتترافق بهطول أمطار مُتوسطة يتخللها بؤر غزيرة أحيانًا.

وتشتد السُّحب الركامية تدريجيًّا ساعات العصر والمساء، وتمتد لتطال حائل وباقي مُحافظات الحدود الشمالية بالإضافة لأجزاء من شرق وشمال منطقة المدينة المُنورة، وتكون الأمطار مُتفاوتة الغزارة وتترافق بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا وتساقط زخات من البَرَد ونشاط في الرياح الهابطة المُثيرة للأتربة والغبار.

ولاحقًا أثناء الليل يحتمل أن تمتد بعض السُّحب الماطرة للقصيم وحفر الباطن وشمال منطقة الرياض إداريًّا، وتترافق بهطول أمطار مُتوسطة في مُجملها.

اشتداد الحالة

وبحسب طقس العرب، يُراقب المُختصون ما تشير إليه النمذجة الحاسوبية المُطورة داخليًّا إلى احتمالية اشتداد إضافي على تأثير الحالة الماطرة يوم الأربعاء ورُبما الخميس، لتشمل أجزاء واسعة من الشرقية والوسطى والغربية كذلك. وتُشير ذات النمذجة الحاسوبية بأن الحالة الماطرة قد تكون قوية في بعض المناطق مما يرفع من احتمالية جريان الأودية والشعاب، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه.