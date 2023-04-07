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ساهمت الرياح بسرعة انتشار النيران

حرائق هائلة تلتهم غابات شفشاون بالمغرب

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
حرائق هائلة تلتهم غابات شفشاون بالمغرب
المواطن - فريق التحرير

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شهدت غابة أكمسان التابعة لمنطقة باب برد في إقليم شفشاون شمال المغرب، اندلاع حريق ضخم أتى على مساحات واسعة من الغطاء الغابوي.

خسائر فادحة

وكشفت وسائل إعلام محلية، أن الحريق الذي اندلع الخميس، في ظروف غامضة ولأسباب مجهولة، خلّف خسائر فادحة، وفقًا لموقع هسبرييس.

ووقفت قوة الرياح سدًّا منيعًا أمام تدخل أفراد الإطفاء، إذ ساهمت في سرعة انتشار ألسنة اللهب التي ما زالت مستمرة في التهام الأخضر واليابس.

التهام أشجار الأرز والبلوط

وتداول نشطاء محليون صورًا ومقاطع فيديو توثق عودة النيران وهي تلتهم أشجار الأرز والبلوط والنباتات الطبيعية على مستوى جبل أكمسان، في وقت تدخلت طائرتان صباح اليوم الجمعة من أجل تفعيل طلعات جوية قصد إخماد الحريق الذي أتى على مساحة شاسعة من مكونات الغابة.

وبالموازاة مع فتح تحقيق حول أسباب اندلاع الحريق، تسارع السلطة المحلية وعناصر الوقاية المدنية وأعوان مصالح المياه والغابات ومحاربة التصحر في جهود التدخل للسيطرة عليه، بمشاركة بعض الأهالي.

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