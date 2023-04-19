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ساعدت الشرطة باعتقال أحد المطلوبين

حركة بسيطة تجعل من عامل بيتزا بطلًا شعبيًّا بأمريكا

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٨ مساءً
حركة بسيطة تجعل من عامل بيتزا بطلًا شعبيًّا بأمريكا
المواطن - فريق التحرير

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أصبح عامل توصيل بيتزا بطلًا شعبيًّا بسبب حركة بسيطة ساعدت الشرطة الأمريكية في إلقاء القبض على أحد المطلوبين.

تفاصيل الواقعة

وجرت الواقعة المثيرة يوم الأحد الماضي في إحدى ضواحي مدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا عندما كان أحد عمال مطعم “كوكز بيزا” يقوم بتوصيل طلبية بيتزا إلى زبونة.

ويظهر في المقطع المصور، العامل الذي يدعى، تايلر موريل، وهو يقف أمام أحد المنازل بانتظار أن يسلم طلبية بيتزا، وفي تلك الأثناء لاحظ عناصر الشرطة وهي تطارد أحد المطلوبين الذي كان يقود سيارة مسروقة من طراز “كيا”.

واصطدمت سيارة المطلوب على ما يبدو بأحد الأرصفة بعد أن فقد السيطرة عليها ليهرع ويتابع عملية هروبه جريًا على الأقدام.

وهنا استطاع موريل أن يعرقل المطلوب الأمني بواسطة قدمه دون حتى أن يوقع علبة البيتزا التي كان يحملها بين يديه. وقد أدت تلك العرقلة إلى وقوع المشتبه به أرضًا مما ساعد عناصر الشرطة على إلقاء عليه بسرعة وبسهولة.

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