تشكيل ديربي الهلال والنصر الحلي والمشغولات الذهبية هدايا جاذبة مع اقتراب عيد الفطر حركة شرائية كبيرة بأسواق رفحاء قبيل عيد الفطر إطلاق نار كثيف في محيط قيادة الجيش السوداني أمير الجوف يدشن البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر الموحد مآذن المسجد النبوي تحف معمارية شاهدة على عبقرية العمارة الإسلامية محمية الملك سلمان تعيد توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض الغذاء والدواء : تأكدوا من وجود عامل الحماية SPF15 فأكثر في واقي الشمس وظائف شاغرة في مطارات الدمام ألوان الطيف تظهر في سماء القصيم
تشهد أسواق محافظة رفحاء حركة شرائية مرتفعة بشكل ملحوظ هذه الأيام من مختلف الفئات العمرية قبيل حلول عيد الفطر المبارك، وخاصة محال بيع الملابس والمستلزمات الشخصية والهدايا والكماليات الأخرى.
“واس”رصدت الحركة الشرائية التي تبدأ ذروتها من بعد صلاة العشاء والتراويح إلى ساعات الصباح الباكر، ومن بعد صلاة الفجر وسط تنافس في العروض والتخفيضات التي وضعتها هذه المحال لبعض الأصناف التي تدخل في كماليات الاستعداد للعيد السعيد.
كما كثفت الجهات الحكومية ذات العلاقة جهودها منذ بداية شهر رمضان المبارك ووضعت خطة عامة للمواقع الأكثر ازدحاما،وخاصة في العشر الأواخر من رمضان، لكثرة المتسوقين من داخل المحافظة والمركراكز والقرى التابعة لها.