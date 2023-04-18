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تبدأ ذروتها بعد العشاء

حركة شرائية كبيرة بأسواق رفحاء قبيل عيد الفطر

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤١ مساءً
حركة شرائية كبيرة بأسواق رفحاء قبيل عيد الفطر
المواطن - واس

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تشهد أسواق محافظة رفحاء حركة شرائية مرتفعة بشكل ملحوظ هذه الأيام من مختلف الفئات العمرية قبيل حلول عيد الفطر المبارك، وخاصة محال بيع الملابس والمستلزمات الشخصية والهدايا والكماليات الأخرى.

ذروة الشراء

“واس”رصدت الحركة الشرائية التي تبدأ ذروتها من بعد صلاة العشاء والتراويح إلى ساعات الصباح الباكر، ومن بعد صلاة الفجر وسط تنافس في العروض والتخفيضات التي وضعتها هذه المحال لبعض الأصناف التي تدخل في كماليات الاستعداد للعيد السعيد.

كما كثفت الجهات الحكومية ذات العلاقة جهودها منذ بداية شهر رمضان المبارك ووضعت خطة عامة للمواقع الأكثر ازدحاما،وخاصة في العشر الأواخر من رمضان، لكثرة المتسوقين من داخل المحافظة والمركراكز والقرى التابعة لها.

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