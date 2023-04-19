حزن طفل نصراوي بعد إهدار رونالدو فرصة هدف أمام الهلال

التقطت عدسات الكاميرا مجموعة من جماهير النصر وهي حزينة بعد إهدار البرتغالي كريستيانو رونالدو فرصة تقليص الفارق في ديربي الهلال والنصر عند حلول الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

تصرف رونالدو

وتلقى النجم البرتغالي الكرة ثم سددها عالية بعيدة عن مرمى الحارس عبدالله المعيوف، لتلتقط الكاميرا مجموعة من رودود الفعل الغاضبة من جمهور النصر أبرزها طفل نصراوي ظهر متحسرًا على إهدار تلك الفرصة.

ملخص الديربي

وفي الشوط الأول، دخل الزعيم المباراة ضاغطًا بكل قوة من الناحية الهجومية، حيث بدأ التهديد سريعًا عبر فرصة مهدرة من اللاعب المالي موسى ماريجا في الدقيقة السابعة.

وأهدر بعدها النيجيري أوديون إيجالو فرصة إحراز الهدف الأول في الدقيقة الـ18، كما أهدر النصر فرصة تسجيل الهدف الأول عبر نجمه أيمن يحيى.

واحتسب الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير ركلة جزاء للأزرق نفذها إيجالو بنجاح في الدقيقة الـ42 بعد لمسة يد على اللاعب عبدالإله العمري مدافع النصر.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل أزرق الرياض ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الثاني عبر إيجالو في الدقيقة الـ62 بعد احتساب ركلة جزاء من الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير نتيجة عرقلة البرازيلي ميشايل ديلجادو.