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نشر مقطعًا من ركلة الجزاء الأولى لنادي الاتحاد

حساب الشباب بعد الخسارة أمام الاتحاد : هكذا خسرنا في جدة

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٦ صباحاً
حساب الشباب بعد الخسارة أمام الاتحاد : هكذا خسرنا في جدة
المواطن - فريق التحرير

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أثار الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر “تويتر” الجدل، وذلك بعد الخسارة أمام نادي الاتحاد أمس الخميس بنتيجة 2/ 1 في الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونشر حساب الليث مقطع فيديو لركلة الجزاء الأولى المحتسبة للاعب البرازيلي رومارينيو والتي أثارت الجدل، حيث قال عنها حساب النادي العاصمي: “27 إبريل 2023، للتاريخ، هكذا خسر الشباب“.

وجاء عرض هذا الفيديو، في إشارة إلى أن ركلة الجزاء الأولى المحتسبة للعميد من قبل الحكم الصربي سردجان يوفانوفيتش، ليست صحيحة على حد وصف نادي الليث.

ركلة جزاء غير مستحقة لـ الاتحاد

وكان الخبير التحكيمي المصري سمير محمود عثمان أكد على أن ركلة الجزاء الأولى التي احتُسبت لأصفر جدة ليست صحيحة لأن البرازيلي رومارينيو لم يتعرض لأي إعاقة داخل منطقة جزاء نادي الشباب.

ركلة جزاء رومارينيو

وبسبب ركلة جزاء رومارينيو، هاجم طلال آل الشيخ، المدير التنفيذي لنادي الشباب، الحكم الصربي سردجان يوفانوفيتش، وطاقم تقنية حكم الفيديو المساعد.

وقال طلال آل الشيخ في تصريحات نقلتها “القنوات الرياضية السعودية”: “ضربة الجزاء الأولى للاتحاد من وحي الخيال، وهذا الحكم عار على الحكام وأيضًا ما حدث من احتساب ركلات الجزاء مهزلة، يجب على لجنة الحكام في اتحاد القدم السعودي أن تُبلغنا هل الدوري موجه يجب أن نعرف؟، لأننا تركنا أسرتنا وأولادنا من أجل العمل، ثم يأتي حكم ويضيع علينا مجهود موسم”.

وأضاف طلال آل الشيخ: “حكم فاشل، وضعيف، أنا مستعد للعقوبات على رأسي، لا يفرق معي وهذا أيضًا لا يقلل من محاولات نادي الاتحاد للفوز بلقب الدوري، ويجب القول أن هذا الحكم الصربي وآرون سالم أضاعا علينا تعب موسم كامل، آرون لم يكن مكلفًا بتسديد ركلة الجزاء الثانية هو لا يقصد إهدارها لكن ليس له علاقة بتسديدها من الأصل لأن هناك لاعبين قبله الأحق بالتسديد”.

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