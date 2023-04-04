حساب المواطن: لا يلزم تقديم اعتراض عند إضافة التابعين

كشف برنامج حساب المواطن، أنه ليس من الملزم تقديم اعتراض عند إضافة التابعين للمستفيد الرئيسي.

عدم تقديم اعتراض

جاء ذلك خلال رد حساب العناية بالعملاء التابع للحساب على موقع “تويتر”، على استفسار يقول: “إذا بضيف تابع هل لازم أسوي اعتراض وبعدين أنتظر دراسة الطلب وأضيف التابع، ولا فقط أضيف التابع بدون اعتراض”.

وقالت العناية بالعملاء “لا يلزمك تقديم اعتراض، وبإمكانك إضافة التابعين عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على إضافة ثم حفظ)، من خلال الرابط التالي (هنا).

وفي وقت سابق، أكد حساب المواطن، أن العمالة المنزلية لا يتم إضافتها ضمن التابعين في البرنامج.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.