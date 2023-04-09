حسين عبدالغني: أسلوب لعبي متقارب مع محمد عبدالجواد

وصف حسين عبدالغني نجم الأهلي ومنتخب السعودية السابق، أسلوب لعبه بأنه كان متقارب مع أسلوب لعب محمد عبدالجواد نجم الأهلي السابق في فترة الثمانينات.

وتحدث عبدالغني في برنامج ” مراحل” مع الإعلامي علي العلياني قائلًا: ” اعتز كثيرًا بقدرات محمد شلية، لكنني أرى أن أسلوب لعبي كان متقارب مع أسلوب لعب محمد عبدالجواد الظهير الطائر”.

محمد عبدالجواد

وأضاف حسين عبدالغني: “محمد عبدالجواد اسم كبير في كرة القدم السعودية، ولهذا أرى أن أسلوب لعبي يتشابه معه”.

يذكر أن محمد عبدالجواد كان لعب مع الأهلي خلال الفترة من 1979 إلى عام 1995، كما سبق له تمثيل المنتخب السعودي خلال الفترة من 1981 إلى عام 1994.

وسبق لـ عبدالغني اللعب مع الأهلي خلال الفترة من عام 1995 حتى عام 2008، كما لعب من قبل مع أندية الريان القطري ونيوشاتل السويسري وفيريا البلغاري ونادي أحد، واختتم مسيرته في الأهلي في موسم 2019/2020.

وكان عبدالغني اعتزل كرة القدم نهائيًا في أكتوبر من عام 2020م.