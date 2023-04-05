Icon

متسابق مغربي: أحلم بجائزة عطر الكلام لإسعاد والديّ Icon إنقاذ حياة بنجلاديشي تعرض لحادث مروع ببريدة Icon ليونيل ميسي يحسم موقفه من عرض الهلال Icon توقيع اتفاقية إنشاء الوقف الخيري لجمعية أصدقاء اللاعبين بـ20 مليونًا Icon مركز تنمية الحياة الفطرية ينفي صحة فيديو صيد أنثى وعل وصغيرها Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة Icon حكومة فرنسا تفشل في الوصول للاتفاق مع النقابات Icon شركة الدرعية تطلق مشروع تطوير مواقف السيارات بالمنطقة الثقافية الشمالية Icon السفير الصيني: وزير خارجية أمريكا ينشر الأكاذيب Icon الاتحاد السعودي يعلن انطلاق الموسم الجديد 11 أغسطس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
ستظل الاحتجاجات والإضرابات مستمرة

حكومة فرنسا تفشل في الوصول للاتفاق مع النقابات

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣١ مساءً
حكومة فرنسا تفشل في الوصول للاتفاق مع النقابات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهى الاجتماع بين رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن والتجمّعات العمّالية الهادف للتوصل إلى حلّ للأزمة العميقة التي تسبب بها إصلاح نظام التقاعد، بـ الفشل، اليوم الأربعاء، حسب ما أكّدت النقابات.

وقال رئيس اتحاد سي إف تي سي، سيريل شابانييه، في ختام اجتماع استمرّ أقلّ من ساعة مع بورن: كرّرنا لرئيسة الوزراء فكرة أن لا حلّ ديموقراطيا إلّا بسحب نصّ إصلاح نظام التقاعد، وردّت رئيسة الوزراء بأنها تريد الإبقاء على نصها، إنه قرار خطير.

أزمة اجتماعية بفرنسا

وتشهد فرنسا أزمة اجتماعية وسياسية خانقة منذ مطلع العام الجاري على خلفية الاحتجاجات الرافضة لخططَ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لإصلاح قانون التقاعد، برفع السن من 62 إلى 64 عاما.

وتأزمت الأوضاع أكثر ودخلت البلاد في أزمة سياسية واجتماعية حادة بعد لجوء الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تمرير قانون التقاعد من دون تصويت من البرلمان قبل نحو أسبوعين.

وكان الرئيس الفرنسي قد استبق المحادثات، بقوله إن الاحتجاجات لن توقف تعديل نظام التقاعد أو أي تغييرات أخرى في السياسة.

الاحتجاجات مستمرة

ويواصل عدد من الكتل البرلمانية والأحزاب نداءاتها لتعبئة الشارع استعدادًا لاحتجاجات أخرى في شوارع المدن الفرنسية لاسيما باريس، احتجاجات يعتقد أن حدتها قد تزداد بعد فشل المحادثات بين الحكومة والنقابات.

حكومة فرنسا تفشل في الوصول للاتفاق مع النقابات (1)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027
الرياضة

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027

الرياضة
أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان عايض
السعودية اليوم

أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان...

السعودية اليوم
بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في...

السعودية اليوم
100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية...

السعودية اليوم
تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان
السعودية اليوم

تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان

السعودية اليوم
وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية

وظائف
زلزال جديد يضرب جنوب تركيا
العالم

زلزال جديد يضرب جنوب تركيا

العالم
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة لقادة الدول الإسلامية
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة...

السعودية اليوم