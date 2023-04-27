أول ظهور لأردوغان بعد الوعكة الصحية الاتحاد يتفوق على الشباب بهدف في الشوط الأول مسنة سودانية عند وصولها جدة: يا رب انصر السعودية نصرة الحبيب نجاح أول عملية حقن مجهري بذراع بلايستيشن 5 حمدالله يمنح الاتحاد التقدم من ركلة جزاء العدالة يهزم التعاون بثنائية الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة 72 ساعة القبض على عصابة مسلحة بـ تبوك حاولوا ترويج مواد مخدرة هدف أمير سعيود يُهدي الطائي فوزًا ثمينًا على حساب أبها أسوأ موجة جفاف تشهدها فرنسا منذ عام 1959
تمكن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله من إحراز الهدف الأول لنادي الاتحاد في شباك الشباب من ركلة جزاء، وذلك بعد مرور 17 دقيقة من بداية المباراة بين الفريقين.
هدددددف!⚽️
د18' الهدف الأول لـ الاتحاد عن طريق حمدالله
الاتحاد 1 × 0 الشباب#الاتحاد_الشباب | #SSC pic.twitter.com/5hj7zPeOL1
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 27, 2023
وكان العميد تحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة البرازيلي رومارينيو في منطقة جزاء نادي الشباب، ليتولى حمدالله مسؤولية تنفيذ الركلة وينجح في ترجمتها إلى هدف في الدقيقة الـ17.
حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء للاتحاد.#الاتحاد_الشباب | #SSC pic.twitter.com/ny48QY7lin
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 27, 2023