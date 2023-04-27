حمدالله يمنح الاتحاد التقدم من ركلة جزاء

تمكن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله من إحراز الهدف الأول لنادي الاتحاد في شباك الشباب من ركلة جزاء، وذلك بعد مرور 17 دقيقة من بداية المباراة بين الفريقين.

هدددددف!⚽️

د18' الهدف الأول لـ الاتحاد عن طريق حمدالله الاتحاد 1 × 0 الشباب#الاتحاد_الشباب⁩⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/5hj7zPeOL1 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 27, 2023

ركلة جزاء لـ الاتحاد

وكان العميد تحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة البرازيلي رومارينيو في منطقة جزاء نادي الشباب، ليتولى حمدالله مسؤولية تنفيذ الركلة وينجح في ترجمتها إلى هدف في الدقيقة الـ17.