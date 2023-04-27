Icon

خاتم ذكي يطمئنك على نبض قلب شريك حياتك Icon فايز العنزي يحتفي بزواج نجله خالد بحضور وزير الشؤون الإسلامية Icon راتب شهر إبريل يودع في حسابات الموظفين Icon فوز ثمين لـ الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف Icon الدفاع: القوات البحرية تنفذ مهمة إجلاء إنسانية بكفاءة واحترافية Icon فوز ثمين لـ رايو فاليكانو ضد برشلونة بهدفين Icon بيع تمثال روماني عمره 2000 عام بـ35 دولارًا Icon ترتيب الدوري الإنجليزي بعد رباعية السيتي في آرسنال Icon العثور على 60 جثة مقيدة بالكونغو Icon التعليم عبر منصة مدرستي اليوم في حوطة بني تميم والحريق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
بمجرد النقر عليه مرتين

خاتم ذكي يطمئنك على نبض قلب شريك حياتك

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ صباحاً
خاتم ذكي يطمئنك على نبض قلب شريك حياتك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

إذا كنت تتساءل دائمًا عن سبب عدم رد شريكك على رسائلك، فقد يكون الخاتم الذكي الذي يطمئنك أنه لا يزال على قيد الحياة هو الحل الوحيد.

انقر عليه مرتين

ويتيح خاتم HB بقيمة 400 جنيه إسترليني الشعور بنبض قلب شريكك في الوقت الفعلي بمجرد النقر عليه مرتين.

وما دام هاتف شريكك متصلًا بالإنترنت، سينبض الخاتم بنفس نمط قلب شريكك. كما أنه يومض خطًّا أحمر حول الحافة لتحريك نبضات القلب مثل مخطط كهربية القلب بالمستشفى؛ ما يجعله بديلًا لخاتم الزواج الذهبي الكلاسيكي.

ويأتي ذلك بعد تقديم خاتم ذكي جديد للنساء يراقب دورات الحيض وأنماط النوم لدى مرتديها.

ينقل المعلومات لتطبيق مصاحب

ويأتي الخاتم القابل لإعادة الشحن من صنع شركة تشيكية تسمى The Touch.

ويكتشف خاتم HB نبض مرتديه وينقل هذه المعلومات إلى تطبيق مصاحب، وفقًا لـديلي ميل.

ونظرًا لأنه يمكن توصيل اثنين من مرتدي الخواتم عبر التطبيق، يمكن لكل مستخدم النقر نقرًا مزدوجًا على خاتمه ليرى نبضات قلب الآخر ويشعر بها. ونبضات القلب هي قراءات في الوقت الفعلي، ما لم يكن مرتديها الآخر غير متصل بالإنترنت (في هذه الحالة سيكون نبض القلب منذ آخر مرة كان فيها متصلًا بالإنترنت).

ويأتي الخاتم في مجموعة من الألوان، بما في ذلك الذهبي والوردي والأسود.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 65
السعودية اليوم

موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 65

السعودية اليوم
العديد من أجهزة آيفون تتوقف عن العمل الشهر المقبل
تكنولوجيا

العديد من أجهزة آيفون تتوقف عن العمل...

تكنولوجيا
قائد الأسطول الغربي: سطرنا من ذهب إنسانيتنا باستقبال العائدين من السودان
السعودية اليوم

قائد الأسطول الغربي: سطرنا من ذهب إنسانيتنا...

السعودية اليوم
المراعي توزع أرباحاً نقدية بنسبة 10% على المساهمين
السوق

المراعي توزع أرباحاً نقدية بنسبة 10% على...

السوق
تعادل سلبي بين النصر والفيحاء في الشوط الأول
الرياضة

تعادل سلبي بين النصر والفيحاء في الشوط...

الرياضة
الصحافة العالمية: الانضمام السعودي سيزيد منظمة شنغهاي ثقلًا دوليًا
تقارير

الصحافة العالمية: الانضمام السعودي سيزيد منظمة شنغهاي...

تقارير
نتنياهو يسقط من حسابات بايدن وقادة أوروبا
تقارير

نتنياهو يسقط من حسابات بايدن وقادة أوروبا

تقارير
لقطات للأمطار الغزيرة وجريان السيول بالجوف
السعودية اليوم

لقطات للأمطار الغزيرة وجريان السيول بالجوف

السعودية اليوم