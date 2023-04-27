خاصية جديدة للمشتركين في تويتر بلو

قالت تقارير صحفية عالمية إن تويتر أضافت خاصية جديدة للمشتركين في خدمات “بلو” مدفوعة الأجر، والتي يحصل بموجبها المستخدم على علامة التوثيق “الزرقاء” الشهيرة.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن “تويتر” أضافت للمشتركين في خدمات “بلو” صفحة جديدة تعرفهم فيها بكيفية إلغاء الاشتراك، أسوة بباقي التطبيقات مدفوعة الأجر الأخرى.

شكاوى

ويأتي قرار ظهور هذه الصفحة، بعد شكوى الكثير من المستخدمين من أنه تم إعادة اشتراكهم في “تويتر بلو” من دون رغبة منهم في ذلك، ورفضهم دفع مقابل مادي لحصول حساباتهم على علامات التوثيق “الزرقاء” مرة أخرى.

وأزالت تويتر في وقت سابق علامات التوثيق الزرقاء عن معظم الحسابات، وحصرها على من يشترك منهم في خدمات “بلو” بمقابل 8 دولارات شهريًا، وقررت إعادتها فيما بعد للحسابات التي لديها مليون متابع أو أكثر.

ولكن بعض المستخدمين أعربوا عن رفضهم إعادة التوثيق لحساباتهم “قسرًا” وإجبارهم على الاشتراك في خدمات “بلو”.