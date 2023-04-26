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تم إحالته لجهة الاختصاص

خبأ القات في مركبته بجازان فسقط في قبضة الأمن

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٣ صباحاً
خبأ القات في مركبته بجازان فسقط في قبضة الأمن
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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