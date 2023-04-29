ختام زيارة وفد الاتحاد الآسيوي إلى السعودية

اختتم وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، زيارته إلى الرياض، من أجل الاطلاع على استعدادات ملف السعودية المترشح لاستضافة بطولة كأس آسيا للسيّدات 2026، تحت عنوان معًا لأجل آسيا.

زيارة وفد الاتحاد الآسيوي

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيانه، أن الوفد اختتم زيارته بحضور رئيس مجلس الإدارة، ياسر المسحل، والأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم.

ويهدف ملف السعودية 2026 إلى تقديم نسخة استثنائية من البطولة الأكبر على مستوى كرة القدم النسائية في قارّة آسيا، تُسهم في تنمية كرة القدم على مستوى قارّة آسيا بشكلٍ عام وعلى مستوى المنطقة بشكلٍ خاص.

واطلع وفد الاتحاد الآسيوي، خلال زيارته التي استمرت 3 أيام على عدَدٍ من الملاعب المختلفة المرشحة لاستضافة بطولة كأس آسيا للسيدات 2026 بمدينتي الرياض وجدّة.

لمياء بن بهيّان تُعلق على الزيارة

ومن جانبها، أكّدت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، الرئيس التنفيذي لملف السعودية 2026، لمياء بن بهيّان أنّ زيارة وفد الاتحاد الآسيوي حقّقت أهدافها في هذه المرحلة.

وقالت: “هذه الزيارة تمّت جدولتها من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكلٍ مسبق، وهي ضمن البرنامج الزّمني لكل الملفات المترشحة لاستضافة البطولة، وهي امتدادٌ لما قدّمناه في ملف طلب الاستضافة”.

وتابعت: “رأى الوفد ما نعِدُ به قارّة آسيا على أرض الواقع، ونحنُ مؤمنون برؤيتنا التي شرحناها بشكلٍ أوسع عن الطريقة التي نسعى من خلالها إلى تنظيم البطولة والنّمو بمسيرة كرة القدم النسائية في آسيا والمنطقة”.

وأضافت: “تحظى الرياضة النسائية بشكلٍ عام وكرة القدم بشكلٍ خاص بدعمٍ لا محدود من القيادة الرشيدة، وهذا الدعم تجسّد في النّمو السريع الذي نشهده منذ اليوم الأول لتأسيس كرة القدم النسائية، وهُوَ أمرٌ نسعى إلى أن يمتد ليشمل الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي، حيث نعدها بأن تكون تجربتهم لا مثيل لها في السعودية 2026، وأن نمضي معًا لأجل مستقبل آسيا”.

وتقدم الاتحاد السعودي بملف استضافة نهائيات كأس آسيا 2026 في ديسمبر الماضي، وتضمّن الملف مقترح إقامة البطولة في الرياض وجدّة، على ملاعب استاد الأمير فيصل بن فهد واستاد نادي الشباب واستاد الأول بارك “الرياض”، واستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية واستاد الأمير عبدالله الفيصل “جدة”.